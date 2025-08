Tyle Niewiadoma zarobiła za podium w Tour de France. Tak, to prawda

Tegoroczną decyzję Tour de France Femmes wygrała Paulina Ferrand-Prevot, która przejechała ten wyścig w 29h 54' 24''. Druga była Demi Vollering ze stratą 03' 42'. Katarzyna Niewiadoma utrzymała miejsce na podium i zajęła trzecie miejsce. Straciła do liderki 04' 09''. Tuż przed końcem Dominika Włodarczyk awansowała na czwartą lokatę i musiała utrzymać to tempo, by finiszować z lepszym czasem od Sary Gigante. Ostatecznie jej się to udało.

Tyle Katarzyna Niewiadoma zarobiła w Tour de France Femmes

Niewiadoma poza sukcesem sportowym może również świętować zysk finansowy. Za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej otrzymała 10 tys. euro. Najniższy stopień podium na finałowym etapie przyniósł jej dodatkowy 1 tys. euro. Łącznie dało to 11 tys. euro, czyli około 46,5 tys. zł. Najwięcej zainkasowała zwyciężczyni Pauline Ferrand-Prevot, gdyż dostała 50 tys. euro. Porównując to z wynagrodzeniem dla zwycięzcy męskiego Tour de France to dość skromna kwota. Matej Pogacar za wygraną otrzymał 500 tys. euro.

Dominika Włodarczyk, która ukończyła zmagania na czwartej lokacie, dostanie osiem tys. euro. - Zaje***e jechałaś, jestem z ciebie mega dumna - mówiła Niewiadoma do młodszej koleżanki na mecie, po czym czule ją przytuliła. 30-latka nie kryła zadowolenia z występu.

- Jest super! Przyjechałam tu walczyć o zwycięstwo, ale Pauline była poza naszym zasięgiem. Miejsce na podium daje mi wrażenie wygranej. (...) Przez ostatnie dwa miesiące przygotowywałam się do tego wyścigu. Teraz chcę obudzić się bez żadnego planu i położyć się na plaży, nie myśląc o przygotowaniach - wyjaśniła, cytowana przez polskieradio24.pl.

Klasyfikacja generalna Tour de France Femmes i wynagrodzenia: