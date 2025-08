To dlatego Rafał Majka kończy karierę. Ogłosił powód

W sobotę Rafał Majka ogłosił, że po raz ostatni w karierze wystąpi w wyścigu Tour de Pologne, który w tym roku odbędzie się w dniach 4-10 sierpnia. - W tym roku obiecuję wam super zabawę, ponieważ to będzie moje ostatnie Tour de Pologne. Do zobaczenia na trasie. Last season, ultima stagione (pol. ostatni sezon) - przekazał Majka w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Majka wygrywał ten wyścig w 2014 r., a trzy lata później zajmował drugie miejsce, tuż za Dylanem Teunsem. Czy to jest jego ostatni sezon w karierze?

A jednak. Rafał Majka kończy karierę. "Będę się tym bawił"

Majka rozmawiał w sobotę z Eurosportem i ujawnił, że w najbliższych tygodniach zakończy sportową karierę. - Tak naprawdę zostało to postanowione już w styczniu. Na początku roku razem z ekipą i rodziną, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza, podjęliśmy decyzję, że to będzie mój ostatni sezon. To było jeszcze przed układaniem mojego kalendarza startowego. Brakowało mi rodziny. Całe życie na walizkach, poza domem - powiedział.

Majka przekazał, że mógł rywalizować w kolejnych latach, na co namawiali go m.in. szefowie zespołu UAE-Team Emirates. - Tak naprawdę mógłbym się ścigać do czterdziestki. Mam do tego zdrowie, szefostwo mnie namawiało, mówiąc: "Rafał, zostań przynajmniej na rok". Może nie wygrałem etapu, ale wygrałem całe Giro i Tour de France z Tadejem Pogaczarem, wygrałem Vueltę z Contadorem. Brakuje mi tego etapu w Giro, ale to już jest historia. To niczego by nie zmieniło. Zamiast tego wygrałem tytuł mistrza Polski, bardzo mi na tym zależało - opowiadał Polak.

- Kocham jeździć na rowerze, ale to jest dużo wyrzeczeń. Nie chcę, żeby przepłynęła mi ta młodość, którą jeszcze mam. Chcę, żeby dzieci wiedziały, że jednak mają tatę. A ja dalej będę jeździł na rowerze, będę się tym bawił - dodał Majka. Ostatnim startem 35-latka w karierze będzie Giro di Lombardia, które odbędzie się 11 października.

Majka będzie kapitanem zespołu UAE-Team Emirates podczas tegorocznego Tour de Pologne. - To zaszczyt być kapitanem zespołu na Tour de Pologne. Oglądanie chłopaków na Tour de France było bardzo motywujące i zależy nam na utrzymaniu dobrej passy. Mamy kilku utalentowanych zawodników z potencjałem na wygranie etapów i klasyfikacji generalnej - komentował Polak.

- Przychodzi taki moment w życiu, że człowiek mówi dość. A ja chcę odejść, będąc na szczycie. Chcę, żeby moje nogi pamiętały, że jednak byłem z przodu, a nie z tyłu. I chciałbym odejść tak, żeby mnie kibice pamiętali jako naprawdę solidnego, dobrego kolarza, który robił dobrą robotę i wygrywał te wyścigi, które miał wygrywać - podsumował Majka w wywiadzie z Eurosportem.