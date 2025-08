Nawrocki nie dostał zaproszenia, Wałęsa tak. "Dzieją się dziwne rzeczy"

W poniedziałek 4 sierpnia ruszy 82. Tour de Pologne. Tydzień wielkiego ścigania w jednym z dziewięciu najważniejszych wyścigów w świecie kolarstwa zacznie się we Wrocławiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda Tour de France od kuchni

Kiedyś, gdy Tour de Pologne ruszał spod Stoczni Gdańskiej, honorowym starterem został kojarzący się z historycznymi, politycznymi wydarzeniami z tamtego miejsca Lech Wałęsa. – Oczywiście, że to pamiętam, to był rok 2014 – mówi w rozmowie ze Sport.pl Czesław Lang.

Król tak, prezydent nie

Szefa Tour de Pologne pytamy, czy w związku z tysiącleciem koronacji Polski na starcie znów zobaczymy któregoś z ważnych polityków, może prezydenta elekta Karola Nawrockiego.

- Mamy przygotowany piękny zwiastun wyścigu nawiązujący do tysiąclecia koronacji. Warto obejrzeć, jest dostępny w serwisie YouTube, pięknie tam rycerze przechodzą w kolarzy. Natomiast o obecność polityków nie zabiegamy – odpowiada Lang. - Sport powinien być poza polityką, bo w polityce tyle dziwnych rzeczy się dzieje. My strzeżemy olimpijskich zasad, że na czas imprez sportowych wszyscy się godzą, że nie ma żadnych wojen, że jest przyjaźń – podkreśla wicemistrz olimpijski z 1980 roku, z Moskwy. - My robimy wyścig dla całej pięknej Polski, którą będziemy promowali – dodaje Lang.

Czyli gdyby Polską rządził król, to na tysiąclecie koronacji Polski spróbowałby pan zrobić z niego honorowego startera, ale prezydenta lepiej nie zapraszać, żeby nie wywołać politycznej wojenki? – dopytujemy.

- Dokładnie, dokładnie – odpowiada Lang.

Tour de Pologne 2025 potrwa od poniedziałku 4 sierpnia do niedzieli 10 sierpnia. Start wyścigu we Wrocławiu, finisz w Wieliczce. Relacje na żywo na Sport.pl, transmisje w TVP Sport, Eurosporcie i na platformie MAX. W gronie faworytów są Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Pierwszy wygrał ten wyścig w 2014, a drugi - w 2018 roku.