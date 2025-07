Wielki sukces Rafała Majki! Brawo, brawo

Pięcioetapowy wyścig Tour of Austria dobiegł końca, a z jego trasy napłynęły do nas znakomite informacje. Jeden z najważniejszych kolarzy ekipy UAE Team Emirates - XRG, Rafał Majka, zakończył zmagania na wysokiej, trzeciej pozycji. Medalista igrzysk olimpijskich z Rio de Janeiro ma powody do zadowolenia.