Ponad miesiąc temu Katarzyna Niewiadoma odniosła największy sukces w karierze, wygrywając kobiecy Tour de France. To był nie tylko największy sukces tej zawodniczki, ale też jedno z największych osiągnięć polskiego kolarstwa w historii tej dyscypliny. Polka była całkowicie wzruszona i nie mogła opanować emocji. Wylała morze łez, ale były to łzy szczęścia.

Katarzyna Niewiadoma w akcji! Oto miejsce Polki na mistrzostwach świata

W sobotę Katarzyna Niewiadoma pojechała w wyścigu ze startu wspólnego elity w kolarskich mistrzostwach świata, które zostały rozegrane w Zurychu. Rywalizacja odbyła się na liczącej 154 km pagórkowatej trasie, z łącznym przewyższeniem 2500 metrów. Dla Polki był to pierwszy występ od Tour de France. Niewiadoma mogła sprawić sobie piękny prezent, bo w niedzielę będzie świętować 30 urodziny.

Obok Polki w gronie faworytek do medali były wymieniane: broniąca tytułu z Glasgow - Belgijka Lotte Kopecky, Włoszka Elisa Longo Borghini, Amerykanka Kristen Faulkner, Dunka Cecilie Uttrup Ludwig, Francuska Juliette Labous, Australijka Grace Bron oraz Holenderki: Marianne Vos, Demi Vollering czy utalentowana 22-letnia Puck Pieterse.

Około 50 kilometrów przed metą na mocną jazdę na podjeździe zdecydowała się Vollering. Jej przyspieszenie rozerwało czołową grupę wyścigu, ale Niewiadoma tylko przez chwilę nie była w czołówce. Błyskawicznie jednak potrafiła do niej wrócić. Okrążenie przed metą (ponad 26 km) na czele były cztery zawodniczki: Holenderki Marianne Vos i Riejanne Markus, Belgijka Justine Ghekiere i Australijka Ruby Roseman-Gannon. Miały one ponad minutową przewagę nad ponad 20-osobową grupą, w której była Niewiadoma. Polka miała jednak problemy na podjazdach, tam traciła najwięcej do przeciwniczek.

- Widać, że Kasia nie jest w najwyższej formie. Próbuje gonić, ale jest ciężko - mówili komentatorzy Eurosportu.

15 kilometrów przed metą do ucieczki dołączyły Włoszka Elisa Longo Borghini, Holenderka Demi Vollering, Belgijka Lotte Kopecky, Amerykanka Chloe Dygert i Niemka Liane Lippert. Niestety do tego grona nie dołączyła Niewiadoma i wiadomo było, że nie będzie się już liczyć w walce o medal.

W końcówce, na ostatnim kilometrze doszło do pasjonującego finiszu z udziałem sześciu zawodniczek. Najlepsza na finiszu była Kopecky i obroniła tytuł mistrzyni świata. Srebrny medal wywalczyła Chloe Dygert, a brązowy Elisa Longo Borghini. Tuż za nimi były Liane Lippert, Demi Volleriing i Ruby Roseman-Gannon.

Katarzyna Niewiadoma została sklasyfikowana dopiero na 17. miejscu ze stratą trzech minut do zwyciężczyni. - Liczyliśmy dziś na znacznie, znacznie więcej. Ten wyścig nie poszedł po myśli Polki - dodawali komentatorzy Eurosportu.

Dominika Włodarczyk była na 45. pozycji ze stratą jedenastu minut do Kopecky.

Dla Niewiadomej był to jedenasty start w mistrzostwach świata. Pięć razy kończyła go w pierwszej dziesiątce, a w 2021 roku w belgijskim Leuven wywalczyła jedyny medal - brązowy.