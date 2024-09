Nie żyje 18-letnia zawodniczka. Tragedia na mistrzostwach świata w kolarstwie

Absolutny koszmar wydarzył się podczas kolarskich mistrzostw świata w Zurychu. W czwartek 26 września podczas wyścigu szosowego juniorek doszło do upadku 18-letniej Muriel Furrer. Młodziutka Szwajcarka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Mimo to jej stan oceniano jako krytyczny. Niestety nie udało jej się uratować, a Międzynarodowa Unia Kolarska oficjalnie poinformowała o jej śmierci.

