Tak Niewiadoma zareagowała na wygranie Tour de France. Trudno łzy nie uronić

- Szczerze mówiąc to bardziej zdenerwowana byłam przed sobotnim etapem. Jestem spokojna, bo wiem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy - mówiła Katarzyna Niewiadoma tuż przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France, wyścigu, który ostatecznie wygrała! I to w jakim stylu. Choć w niedzielę nie udało jej się triumfować i na metę wjechała na czwartej lokacie, to w ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła o zaledwie... cztery sekundy. Tym samym odniosła jeden z największych sukcesów w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o przyszłości Szczęsnego. "Jak każdy z zawodników"

Wybuch radości Katarzyny Niewiadomej. Te sceny przejdą do historii

Nic więc dziwnego, że po przejechaniu linii mety emocje sięgnęły zenitu i wzięły górę. Niewiadoma zeszła z roweru i usiadła pod jedną z barierek. Na jej twarzy pojawiły się łzy. Polska kolarka nie mogła uwierzyć w to, czego właśnie dokonała. - Co?! Co?! - powtarzała jedynie, a po chwili krzyknęła z radości i wpadła w objęcia otaczających ją kobiet. Widać było, że trudno jest jej zapanować nad ogromem emocji.

- Szaleństwo. Chciałabym bardzo podziękować tak wielu osobom, zaczynając od mojego męża, rodziny, całej drużyny, wszystkich, którzy odpowiednio przygotowali mnie do tego. Tak wielu miało udział w tym zwycięstwie - podkreślała przed kamerami Niewiadoma.

Sukces Polki obił się szerokim echem w całym kraju. Gratulacje złożył jej m.in. Michał Kwiatkowski. "Kaaaaaaaasia! To było szalone" - pisał na X.

Jak wspominaliśmy wyżej, zwycięstwo w Tour de France było jednym z największych osiągnięć w karierze kolarki. Może pochwalić się również brązowym medalem mistrzostw świata ze startu wspólnego z 2021 roku, a także srebrnym i brązowym krążkiem mistrzostw Europy. Na imprezie Starego Kontynentu dwukrotnie zdobywała też złoto, ale ze startu wspólnego U-23.