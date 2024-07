Organizatorzy Tour de Pologne ogłosili, co zrobią. Koniec kolarstwa, jakie znamy

Kolarski sezon trwa. Niedawno zakończyła się rywalizacja na Tour de France, którą zwyciężył Tadej Pogacar. Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej uplasował się Jonas Vingegaard, natomiast podium uzupełnił Remco Evenepoel z Belgii. Michał Kwiatkowski reprezentujący barwy Ineos Grenardiers skończył rywalizację na 54. miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

W kolarstwie nadchodzą wielkie zmiany. Zadebiutują już na Tour de Pologne

W poniedziałek 12 sierpnia rozpocznie się najważniejszy i największy wyścig w Polsce, czyli Tour de Pologne. Okazuje się, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Wszystko przez nadchodzące zmiany w kolarstwie, które wejdą w życie od 1 sierpnia. W ramach pracy nad projektem "SafeR" społeczności zawodników, organizatorów wyścigów, zespołów i Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) pracowały nad zwiększeniem bezpieczeństwa na szosie. Oto kluczowe zmiany podane przez oficjalny portal tourdepologne.pl. A są to:

żółte kartki za niesportowe zachowania (dla zawodników, dyrektorów sportowych, ale także poruszających się w peletonie dziennikarzy, fotoreporterów)

ograniczenie łączności radiowej pomiędzy dyrektorami sportowymi a zawodnikami.

Na razie zmiany te mają zostać wprowadzone w ramach testów na trzech etapach. W środowisku sporo mówiło się o kwestiach łączności zawodników ze sztabami. Dotychczas kolarze poruszali się z odbiornikiem radiowym i słuchawką w uchu. - Do tej pory, w zasadzie od lat, byliśmy na etapie opinii i rozmów. Czy lepiej z radiem, czy bez. Teraz przechodzimy do fazy testów i to chyba najcenniejsze. Wreszcie dowiemy się, co zmienia zabranie zawodnikom łączności. Moim zdaniem to samo w sobie będzie już bardzo cenne - mówi dyrektor sportowy ekipy Lotto-Soudal John Lelangue cytowany przez wymienione źródło.

Na jednym z etapów każdy zespół zaopatrzy w radia tylko dwóch zawodników, w innym nikt nie będzie mógł z niego korzystać. - Te dni także mogą więc być ciekawymi próbami. Zapewniamy jednocześnie, że ograniczenie łączności radiowej nie będzie oznaczało ograniczenia informacji. Przy ucieczce i peletonie zawsze będą motocykle z tablicą i wiadomością o przewadze albo stracie. Na etapach trzecim i czwartym kolarze z radiem będą mieli kolorowy numer startowy, by każdy wiedział, kto ma łączność z dyrektorem - tłumaczy Lelangue. Jeśli modyfikacje się sprawdzą, zostaną wprowadzone w rywalizacji UCI World Tour.