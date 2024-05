Nieprawdopodobne sceny na Giro d'Italia! A mamy końcówkę maja [WIDEO]

Tegoroczna, 107. edycja kolarskiego Giro d'Italia rozpoczęła się 4 maja w Venarii, a finisz zaplanowano na najbliższą niedzielę w Rzymie. Polscy kibice mają powody do zadowolenia - bardzo dobrze spisuje się Stanisław Aniołkowski. Polak podczas 13. etapu zajął drugie miejsce, a do zwycięstwa brakowało mu niewiele. Było to największe osiągnięcie reprezentanta naszego kraju na Giro od 2012 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Straszny wypadek na Tour de Pologne. "Widziałem mnóstwo krwi na asfalcie"

Pogoda zaskoczyła na Giro d'Italia. Kolarze musieli interweniować

We wtorek rozegrany miał zostać 16. etap wyścigu między Laas a Santa Cristiną. Na trasie wyścigu była przełęcz Umbrail i kończący dzień 17-kilometrowy podjazd na granicy włosko-szwajcarskiej. Niestety ze względu na niekorzystne prognozy pogody kolarze musieli interweniować i prosić organizatorów o zmianę w programie. Meteorolodzy zapowiadali bowiem zimowe warunki. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się jeszcze w poniedziałek wieczorem.

Prognozy pogody sprawdziły się. Po godzinie 13:00 komentator Adam Probosz zamieścił w mediach społecznościowych film z trasy etapu na godzinę przed planowanym startem. Na nim widać trasę pokrytą... białym puchem oraz padający śnieg. Biorąc pod uwagę, że mamy końcówkę maja, jest to niemałe zaskoczenie.

Ostatecznie organizatorzy przychylili się do prośby zawodników i podjęto decyzję o zmianie trasy 16. etapu wyścigu. Tuż przed startem etapu poinformowano w oficjalnym komunikacie, że zostanie ona skrócona i usunięto przełęcz Umbrail. Przejazd przez nią w takich warunkach atmosferycznych byłby bowiem zbyt niebezpieczny, a zdrowie kolarzy jest absolutnym priorytetem.