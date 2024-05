To nie żart! Tyle Polak zarobił za drugie miejsce w Giro d'Italia

To było historyczne popołudnie dla polskiego kolarstwa w Giro d'Italia. Po 12 latach kolejny Polak zakończył jeden z etapów na podium. Został nim Stanisław Aniołkowski, który zajął drugie miejsce w 13. etapie włoskiego wyścigu. Wielki sukces, ale czy też wielkie pieniądze? To już kwestia dyskusyjna i oraz perspektywy. W sumie organizatorzy mają do rozdysponowania 1,6 miliona euro.

3 Fot. REUTERS/Jennifer Lorenzini Otwórz galerię Na Gazeta.pl