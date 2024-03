Co za wieści przed igrzyskami w Paryżu. Wielki sukces Polki. Brawo, brawo

Katarzyna Niewiadoma należy do grona najbardziej utalentowanych kolarek szosowych. W swoim dorobku ma między innymi brązowy medal mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego, ale i dwukrotne złoto wywalczone podczas młodzieżowych mistrzostw Europy. 29-latka do listy swoich sukcesów może dopisać kolejne prestiżowe osiągnięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoszczowska o problemach z igrzyskami. Zwraca uwagę na kontrole antydopingowe

Wielki sukces Niewiadomej. Polka znów na ustach wszystkich

Niewiadoma zajęła drugie miejsce w wyścigu Ronde van Vlaanderen znanym jako Tour de Flanders. Wyprzedziła ją tylko Elisa Longo Borghini. 163-kilometrowa trasa nie była łatwa, ale na belgijskiej szosie Polka spisała się znakomicie.

Spośród zawodniczek teamu CANYON//SRAM Racing była najlepsza. Kolejna - wśród kolarek tego zespołu - była Soraya Paladin, która uplasowała się na 18. pozycji. Dla Niewiadomej ten wynik to powiew optymizmu na dalszą część sezonu.

W tegorocznych zmaganiach z pewnością będzie chciała powtórzyć dobry wynik w Tour de France, w którym w 2023 roku zajęła 3. miejsce. 29-latka może także marzyć o sukcesie na igrzyskach olimpijskich. Jest olimpijką z Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021). Jak przyznawała w listopadzie ubiegłego roku - mierzy wysoko. - Myślę, że medal Igrzysk byłby bardzo satysfakcjonujący - mówiła w wywiadzie dla portalu naszosie.pl.

Podobnie wypowiadała się w rozmowie z rowery.org: Chcę się przygotować lepiej do jazdy na czas, bo chcę pojechać na czas na Igrzyskach. Wiem, że przygotowanie do czasówki to indywidualny wysiłek, dajesz z siebie wszystko. W przygotowaniach do wyścigu ze start wspólnego w grę wchodzi wiele czynników, wiele może się wydarzyć i nigdy nie osiągniesz wyniku, na który zasługujesz. Może być jakiś odjazd, jakaś kraksa. Chciałabym pojechać na Igrzyska wiedząc, że przygotowałam się do nich i że wynik to odzwierciedli - mówiła.

Wyścig we Flandrii ukończyły jeszcze dwie Polki. Marta Lach zajęła 54. miejsce, zaś Marta Jaskulska była 84. Liderka wśród biało-czerwonych kolarek dzięki drugiemu miejscu z przytupem zakończyła udany marzec. Na początku tego miesiąca zajęła 4. miejsce w Strande Bianche.