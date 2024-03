31 lat i koniec. Szokująca decyzja pięciokrotnej mistrzyni olimpijskiej

Dame Laura Kenny to wielka gwiazda kolarstwa. 31-letnia Brytyjka w swojej karierze zdobyła aż sześć medali olimpijskich (w tym pięć złotych) i aż siedem razy cieszyła się z tytułu mistrza świata. Od igrzysk olimpijskich w Tokio jest pierwszą Brytyjką, która zdobyła złote medale na trzech kolejnych takich imprezach. Wyprzedziła też Holenderkę Leontien van Moorsel, zostając najbardziej utytułowaną kolarką na IO.

31 lat i koniec. Szokująca decyzja wielokrotnej mistrzyni olimpijskiej

Dame Laura Kenny chciała zdobyć kolejny medal na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W lipcu ubiegłego roku urodziła jednak syna (dwa lata wcześniej niestety poroniła) i ogłosiła, że w stolicy Francji nie wystąpi. Tymczasem w listopadzie ubiegłego roku powiedziała, że planuje jednak wrócić do kolarstwa i przygotować się do igrzysk olimpijskich.

Dame Laura Kenny nie wystartuje jednak w Paryżu. Zawodniczka zmieniła decyzję i postanowiła zakończyć sportową karierę.

- Świetnie się bawiłam, ale teraz nadszedł czas, aby odłożyć rower na kołek. Od jakiegoś czasu chodziło mi to po głowie. Wyrzeczenia związane z pozostawieniem dzieci i rodziny w domu są naprawdę duże i naprawdę jest to poważna decyzja do podjęcia. Coraz częściej miałam z tym problem. Coraz więcej osób pytało mnie, gdzie będę mogła trenować i w jakich zawodach pojechać. Czułam się cały czas pełna niepewności. Kiedy powiedziałam mężowi: Myślę, że nie chcę już jeździć na rowerze, to poczułam ulgę - przyznała.

Zawodniczka nie miała już tak dużej motywacji do odnoszenia kolejnych sukcesów.

- Zdobycie kolejnego złotego medalu, choć bardzo bym tego chciała, nie dawało mi już energii, której potrzebowałam. Nie myślałam sobie: Naprawdę chcę kontynuować jazdę i coś wygrać. Bardziej myślałam: Chcę zostać w domu z dziećmi. Nic nie jest ustalone raz na zawsze, ale są rzeczy, które bardzo mnie interesują - dodała.

Dziennikarze pytali ją, czy zostanie przy sporcie - np. w roli trenerki.

- Nigdy nie mogłabym zostać trenerką, ponieważ to dla mnie zbyt duża presja, ale być może coś w tle pomogłoby dzieciom pomóc i wykorzystać możliwości, jakie ja mam - przyznała Dame Laura Kenny.