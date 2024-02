Dramat sześciokrotnego mistrza olimpijskiego. Diagnoza jak wyrok

Sześć tytułów mistrza olimpijskiego, 11 mistrzostw świata i wicemistrzostwo Europy, wywalczone notabene w Polsce - to bilans legendarnego kolarza torowego Chrisa Hoya. Brytyjczyk podczas swoich startów ocierał się także kilkukrotnie o rekord świata.

Chris Hoy ma raka. Brutalne wyznanie mistrza

W piątek wieczorem 46-latek opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym wyznał, że ma raka i przechodzi właśnie chemioterapię. "Mam do przekazania wieści. W zeszłym roku zdiagnozowano u mnie raka, co było dla mnie ogromnym szokiem, ponieważ do tamtej pory nie miałem żadnych objawów" - rozpoczął.

"Obecnie jestem w trakcie leczenia, w tym chemioterapii, która na szczęście przebiega bardzo dobrze. Chciałbym wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich niesamowitą pomoc i opiekę. Przez wzgląd na moją rodzinę miałem nadzieję zachować te informacje w tajemnicy, ale niestety informacje wypłynęły. Jestem wdzięczny za każde wsparcie, ale chciałbym zająć się tym prywatnie" - dodał.

Legendarny kolarz uspokoił też kibiców i zapewnił, że czuje się dobrze. "Jestem optymistą. Jestem pozytywnie nastawiony i otoczony miłością, za którą jestem naprawdę wdzięczny. Jak można sobie wyobrazić, ostatnie miesiące były niezwykle trudne. Obecnie czuję się dobrze – nadal pracuję, jeżdżę na rowerze i żyję normalnie" - czytamy.

Kolarz zaznaczył, że zamierza za kilka miesięcy kibicować i ekscytować się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Wciąż pozostaje też w stałym kontakcie z kibicami, którzy otoczyli go wielkim wsparciem i miłością, gdy wieści o chorobie wyszły na jaw.