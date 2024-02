Arabia Saudyjska wchodzi w kolejny sport. Są gotowi wyłożyć wielkie pieniądze

Arabia Saudyjska mocno postawiła na sport. Do gry w tamtejszej lidze piłkarskiej przekonano największe gwiazdy. W Saudi Pro League występują Cristiano Ronaldo, Neymar czy Karim Benzema. Saudyjczycy, po inwestycjach związanych z futbolem, sportami motorowymi i mieszanymi sztukami walki chcą przejąć kolejną dyscyplinę.

Saudyjczycy stawiają na kolejny sport

Informacje w tej sprawie przekazał Reuters. - Spółka inwestycyjna należąca do Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PIF) wyłoniła się jako główny kandydat do wsparcia nowej ligi kolarskiej - to doniesienia tej agencji.

Saudyjczycy chcą wykonać kolejny krok w kierunku inwestowania w światowy sport. SRJ Sports Investments została założona w zeszłym roku i prowadzi wyłączne negocjacje w sprawie potencjalnej inwestycji w wysokości około 250 milionów euro.

Reuters zaznacza, że w przypadku sukcesu, byłoby to pierwsze znaczące zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w kolarstwo. Sport stanowi jeden z głównych filarów planu gospodarczej dywersyfikacji idei rządu, która do 2030 roku zakłada budowanie nowych branż i tworzenie miejsc pracy. Krytycy zauważają, że mogą to być próby odwrócenia uwagi od tematu praw człowieka.

Źródła Reutersa podają, że partnerami w rozmowach mają być także niektóre zespoły. Są wśród nich brytyjski Ineos Grenadiers, którego właścicielem jest miliarder Jim Ratcliffe - od niedawna współwłaściciel Manchesteru United.

- Rozmowy nie obejmują Amaury Sports Organisation (ASO), kontrolującej Tour de France i La Vuelta, ani RCS Sports, kontrolującej Giro d'Italia. Nie jest jasne, czy któreś z nich mogą dołączyć w przyszłości - dodał informator. Przedstawiciele RCS Sports, jej matki, RCS Media Group (RCSM.MI), i ASO nie odpowiedzieli na prośby o komentarz - dodaje Reuters.

To nie pierwsza próba stworzenia nowej ligi kolarskiej. W 2012 roku osiem drużyn założyło projekt o nazwie World Series Cycling (WSC), jednak plany te nie zostały zrealizowane.