Wstrząsające wyznanie mistrza olimpijskiego. "Następnym krokiem byłaby śmierć"

Jan Ullrich wygrywał złoto igrzysk olimpijskich w Sydney, gdzie zdobył także srebro. Ponadto kolarz aż trzy razy był mistrzem świata i triumfował w prestiżowym Tour de France. Jednak w trakcie kariery wielokrotnie zdarzały mu się wpadki dopingowe. W 2002 roku zdyskwalifikowano go na pół roku, cztery lata później był jednym z bohaterów dopingowej Operacji Puerto, a w 2012 roku uznano go za winnego i anulowano wszystkie wyniki po 1 maja 2005 roku. Karierę zakończył w 2007 roku i od tamtej pory przeżywał koszmar.

Jan Ullrich znów to przyznał. Wstrząsające wyznanie. "Następnym krokiem byłaby śmierć"

Ullrich w 2013 roku przyznał się do stosowania dopingu, a w kolejnych latach opowiadał o swoich problemach psychicznych. Mistrz wyznał, że po zakończeniu kariery pochłonęły go alkohol i kokaina, co doprowadzało go na skraj życia.

W nowym dokumencie serwisu Amazon Prime Video "Jan Ullrich - The Hunted", czyli "upolowany", były mistrz zdradził najgorsze momenty swojego życia. Przyznał, że już w trakcie kariery nie czuł się dobrze, a później było jeszcze gorzej.

- Pewnego dnia wypiłem szklankę i po chwili straciłem kontrolę. Przeszedłem od wina do whisky. Najpierw szklanka dziennie, potem dwie. Byłem sportowcem na wysokim poziomie i mogłem maksymalnie wykorzystać swoje ciało. To pozwalało mi wygrywać, ale też pić więcej whisky i wciągać więcej kokainy - przyznał Ullrich.

W trakcie alkoholowych i narkotykowych ciągów sam stawiał przed sobą wyzwania, które mogły doprowadzić go do śmierci. - Kiedyś chciałem ustanowić rekord świata: wypaliłem ponad siedemset papierosów jednego dnia. To tajemnica, jak udało mi się tak długo wytrzymać - dodał.

W 2018 roku Niemiec był już na skraju wyczerpania. Zniszczony psychicznie i fizycznie myślał nawet o śmierci i był na nią gotowy. - Byłem naprawdę przygnębiony. Jako kolarz cierpiałem, ale po zakończeniu kariery to cierpienie poszło w złym kierunku. W 2018 roku byłem w najgorszym momencie, mając wszystko, co człowiek był w stanie znieść fizycznie i psychicznie. Następnym krokiem byłaby śmierć - wyznał mistrz olimpijski.

Jan Ullrich po latach wrócił na prostą. "Walczę"

W wielu wywiadach Ullrich przekonywał, że dawne demony zostawił za sobą. Obecnie stara się żyć jak dawniej - w higieniczny sposób, bez używek i wyniszczania własnego organizmu. W dokumencie przyznał, że wciąż są to dla niego bolesne i trudne tematy.

- W 2006 roku spadłem z piedestału faworyta do wygrywania. Z konia czystej krwi przekształciłem się w konia hodowlanego. To trudne i wciąż mnie boli. Tworzę swoje problemy z powodu moich błędów i słabości. Byłem na szczycie, spadłem do piekła i teraz walczę o to, żeby być w środku - podsumował.