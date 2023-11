Mroczne wyznanie legendy. W końcu to ujawnił. "Byłem winny"

Oprócz zwycięstwa w Tour de France z 1997 roku i czterokrotnego zajęcia drugiego miejsca Jan Ullrich to również dwukrotny medalista olimpijski oraz mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. Niemiec przez wiele lat był uważany za jednego z najlepszych kolarzy globu, tocząc zaciętą rywalizację z Lancem Armstrongiem. W 2006 roku zawodnik stał się antybohaterem słynnej "operacji puerto", po której wielu kolarzy zdyskwalifikowano za doping.

Ullrich wyjawił prawdę. "Byłem winny i czuję się winny"

Przez prawie 20 lat Jan Ullrich trzymał w tajemnicy to, że regularnie stosował niedozwolone środki. Pomimo dyskwalifikacji cały czas zarzekał się, że jest niewinny. Dopiero przed premierą filmu dokumentalnego o własnym życiu wyjawił prawdę o przyjmowaniu dopingu. - Nie wiem, czy można to dziś zrozumieć. Wtedy to wszystko wydawało się zupełnie normalne. Panował pogląd, że ściganie się bez dopingu jest jak pójście na strzelaninę będą uzbrojonym tylko w nóż - powiedział 49-latek w rozmowie z "Stern".

- Byłem winny i czuję się winny [...] Z czystym sercem mogę powiedzieć, że naprawdę nie chciałem nikogo oszukać. Nie chciałem mieć przewagi. To były inne czasy. Jazda na rowerze miała już wtedy pewien system, z którym się zetknąłem. Dla mnie było to wówczas swego rodzaju wyrównywanie szans - mówił Jan Ullrich podczas panelu dyskusyjnego filmu "Jan Ullrich – Ścigany", którego twórcą jest platforma Amazon.

Po nagłym i mimowolnym zakończeniu kariery Ullrich zmagał się z wieloma prywatnymi problemami. W wywiadzie dla "Stern" Niemiec opowiadał, że po rozstaniu żoną Sarą w jego życie było kompletne zniszczone. - Mieszanka whisky i kokainy sprawiła, że moje serce stało się zimne. Wydobywa z ciebie całe zło. Zmienia cię w potwora w niewiarygodnie krótkim czasie. Jeśli nie masz już serca, nie jesteś człowiekiem - wyznał. W produkcji Amazona zaznaczał, że "pił whiskey jak wodę". Gdyby tego było mało, pewnego razu były kolarz pokłócił się niemiecką gwiazdą telewizyjną Tilem Schweigerem, który był jego sąsiadem, przez co na jedną noc do więzienia, a następnie trafił do prywatnej kliniki dla uzależnionych.

W 2012 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu zawiesił Jana Ullricha na dwa lata, a wiele sukcesów osiągniętych w latach 2005–2006 zostało unieważnionych. Nie wiadomo czy obecne wyznania Niemca o dopingu będą miały konsekwencje w postaci odebrania kolejnych tytułów. Teraz 49-latek wyszedł na prostą. Skończył z używkami, dzięki czemu może cieszyć się życiem. - Wyszedłem z tego zdrowy. Mam ochotę znów jeździć na rowerze i patrzeć, jak moje dzieci dorastają. Znów jestem głodny życia - stwierdził.