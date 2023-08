Skandal na MŚ z udziałem Kwiatkowskiego. Wyścig przerwany

Niedawno zakończyła się 80. edycja Tour de Pologne. Przed długi czas Rafał Majka i Michał Kwiatkowski walczyli o miejsce na podium. Pierwszy z nich stracił na nie szanse po szóstym etapie i finalnie zakończył zawody na ósmym miejscu. Lepiej spisał się Kwiatkowski. Polak pokazał klasę i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Aktywiści przerwali wyścig Kwiatkowskiego

Kwiatkowski nie zrobił sobie długiej przerwy i szybko wrócił do rywalizacji. W niedzielę wziął udział w mistrzostwach świata w Glasgow. Wyścig rozpoczął się w Edynburgu, ale nieoczekiwanie został wstrzymany 192 kilometry przed metą. Jak informuje "The Guardian", powodem była grupa aktywistów, która zablokowała drogę na zachód od Falkirk. Zdaniem mediów, protestujący przykleili się do jezdni. Ich wysiłek poszedł jednak na marne, ponieważ nie zostali pokazani w telewizji.

"Po potwierdzeniu przez szkocką policję protestu w rejonie Carron Valley, który tymczasowo przerwał wyścig mężczyzn, ściśle współpracujemy ze wszystkimi odpowiednimi władzami, aby zminimalizować zakłócenia w zawodach, a także zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom" - czytamy w oświadczeniu organizatorów. Dziennikarze "The Guardian" dodali, że policjanci prowadzą negocjacje z protestującymi w celu jak najszybszego wznowienia wyścigu. Kolarze z kolei obecnie korzystają z niezaplanowanej przerwy. "Julian Alaphilippe skorzystał z okazji, by zrobić sobie zdjęcia z innymi zawodnikami, podczas gdy inny były mistrz świata Michał Kwiatkowski siedział ze skrzyżowanymi nogami" - czytamy w tekście.

Przed przerwaniem wyścigu ucieczka liczyła dziewięciu zawodników, którzy mieli siedem minut przewagi nad peletonem. Ostatecznie zawody zostały wznowione o godzinie 13:15.