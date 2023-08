Zwycięzcy Tour de France nie spodobało się w Polsce. Trudno się z nim nie zgodzić

W piątek 4 sierpnia zakończyła się 80. edycja Tour de Pologne. Polscy kibice na trasie legendarnego już wyścigu mogli kibicować kilku reprezentantom Polski. Najwięcej radości dał podczas trzeciego etapu Rafał Majka, który okazał się najlepszy. Bardzo dobrze prezentował się również Michał Kwiatkowski, triumfator rywalizacji z 2018 roku.

Kwiatkowski był również najlepszym z naszych zawodników w tegorocznych zmaganiach. W klasyfikacji generalnej zajął trzecią lokatę, za triumfatorem Matejem Mohoriciem i Joao Almeidą. 33-latka, jeżdżącego w Teamie Ineos, wspomagał na trasie między innymi Geraint Thomas. Brytyjczyk ma na koncie przede wszystkim zwycięstwo w Tour de France w 2018 roku oraz dwa złota olimpijskie w wyścigu drużynowym na dochodzenie.

Thomas nawiązał do rywalizacji w TdP w podcaście "Watts Occuring". 37-latek stwierdził wprost, że zapewne nie pojawi się już na polskich trasach. Wszystko przez warunki, które mają ogromny wpływ na rywalizację. - Ten wyścig jest absolutnie zwariowany. Drogi są straszne. Nie wiem, czy kiedykolwiek jechałem w wyścigu z tak złymi drogami - powiedział. Doprecyzował, że chodzi o bardzo złą jakość dróg oraz kiepskie warunki pogodowe.

Nawiązał również do sytuacji, która miała miejsce podczas szóstego etapu. W jeździe indywidualnej na czas Brytyjczyk zajął trzecią lokatę, jednak zabrakło go podczas dekoracji. - Zostałem zepchnięty z pierwszego miejsca przez Mattię Cattaneo. Do hotelu miałem 10 minut na rowerze, więc pojechałem tam. Oglądałem "Kwiato" i innych walczących w końcówce. Ostatni Matej Mohorič skończył przejazd i zorientowałem się, że jestem trzeci. Przypomniałem sobie, że przecież po każdym etapie trzech było dekorowanych na podium - wspomniał.

- Ktoś wiózł mnie samochodem, ale wtedy dostałem telefon, że nie przesuną dekoracji najlepszych na etapie i zrobią to zaraz beze mnie. Wróciłem do hotelu - podsumował.