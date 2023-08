Zwycięzca Tour de Pologne powiedział, co zrobi z nagrodą. Sobie nie zostawi ani grosza

Matej Mohorić zwyciężył w jubileuszowym, 80. Tour de Pologne. Słoweniec od zakończenia drugiego etapu prowadził w klasyfikacji generalnej, ale do ostatniego przystępował, co prawda w koszulce lidera, ale bez jakiejkolwiek przewagi nad drugim Joao Almeidą. Między Mohoriciem a Portugalczykiem rozstrzygnęła się kwestia tegorocznego zwycięzcy, a zadecydowała zaledwie sekunda, o którą lepszy był Słoweniec. Tym samym zrewanżował się za edycję z 2021 roku, gdy musiał uznać wyższość Almeidy. Podium uzupełnił Michał Kwiatkowski, a na ósmym miejscu tegoroczne TdP zakończył Rafał Majka.

Matej Mohorić zapowiedział pomoc powodzianom ze Słowenii. "Zrobimy aukcję"

Z racji zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Mohorić mógł liczyć na premię w wysokości 14 tysięcy euro. Doliczając do tego nagrody za miejsca w poszczególnych etapach, to Słoweniec za wygraną w Tour de Pologne zainkasował około 25 tysięcy euro, co daje kwotę zbliżoną do 110 tysięcy złotych.

Na co Matej Mohorić przeznaczy te pieniądze? W rozmowie z TVP Sport poinformował, że całość przekaże na pomoc ofiarom ulew i powodzi, które w ostatnich kilkunastu godzinach przeszły przez Słowenię.

- To, co się wydarzyło dziś rano, naprawdę zmienia perspektywę. Moje serce jest z tymi wszystkimi ludźmi, którzy w dzisiejszej powodzi potracili domy i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Chcę spróbować im pomóc, dlatego zadecydowałem, że przekażę nagrodę za zwycięstwo w Tour de Pologne i pieniądze, które tu zarobiłem, na wsparcie powodzian. Zrobimy też aukcję ze wszystkimi gadżetami. Chcę pomóc - poinformował poruszony po zakończeniu ceremonii dekoracji.

Ostatni etap tegorocznego Tour de Pologne. Zadecydował sprinterski finisz

Ulewy i powodzie, które przeszły przez Słowenię spowodowały śmierć co najmniej trzech osób. Pod wodą znalazło się wiele miejscowości, a zniszczeniu uległo wiele dróg oraz mostów, co utrudnia ewakuacją z zagrożonych zniszczeniem terenów.