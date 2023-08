Michał Kwiatkowski ma prawdziwe cacko. Pierwszy taki samochód w Polsce. Cena zaskakuje

Michał Kwiatkowski zajmuje trzecie miejsce w trwającym 80. Tour de Pologne. Za kolarzami już sześć etapów, po których Kwiatkowski traci 14 sekund do prowadzących Mateja Mohoricia i Joao Almeidy. W ostatnim etapie, który odbędzie się w piątek, spróbuje powalczyć o utrzymanie się na podium, a może nawet coś więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Polak największym przegranym przedostatniego etapu TdP. To musiało się tak skończyć

Michał Kwiatkowski zadowolony z nowego samochodu

Kwiatkowski na co dzień reprezentuje drużynę Ineos Grenadier Cycling Team. W związku z tym może liczyć na różne benefity od sponsora zespołu, brytyjskiego producenta samochodów Ineos Automotive. Pod koniec maja Kwiatkowski odebrał samochód Ineos Grenadier 4x4 w wersji wyposażenia Fieldmaster umożliwiającej demontaż dachu, w kolorze Inky Black. To był pierwszy tego typu model, który trafił do polskiego klienta.

- Dla mnie Grenadier to po prostu pojazd, którym można przejechać dookoła świata. Gdyby bohater Juliusza Verne'a był w jego posiadaniu, bylibyśmy pewni, że ukończy swoje wyzwanie w 80 dni. To po prostu narzędzie podróżnika, które sprawdzi się w każdym terenie, pod każdą szerokością i długością geograficzną - mówił Kwiatkowski przy odbieraniu auta w warszawskim salonie.

A jaki jest koszt takiego auta? Za podstawową konfigurację trzeba zapłacić minimum 54 720 euro, czyli około 244 tys. złotych. Do wyboru są sześciocylindrowe silniki benzynowe lub wysokoprężne produkcji BMW o pojemności trzech litrów z turbodoładowaniem. Do tego klient może każdy model skonfigurować pod siebie.

Taka cena nie wydaje się zbyt wygórowana jeśli spojrzy się na bardziej znane auta w tym segmencie. Za Land Rovera Defendera trzeba zapłacić od 350 tys. zł w górę. Jeep Grande Cheeroke to już blisko 380 tys. zł. Nie wspominając o Mercedesie klasy G, który kosztuje ponad 590 tys. zł.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Legendarny rywal Armstronga upadł na dno. Szczerze wyznaje, jak wygląda jego życie

Nim Kwiatkowski będzie mógł ponownie wsiąść do swojego auta, to w piątek czego go przejazd 166 kilometrów z Zabrza do Krakowa w ramach siódmego, ostatniego etapu Tour de Pologne. Start etapu zaplanowany jest na godzinę 14:10.