Polak największym przegranym przedostatniego etapu TdP. To musiało się tak skończyć

Tegoroczny Tour de Pologne jest już na finiszu. Do końca zmagań pozostał tylko jeden dzień rywalizacji. Bez wątpienia po pięciu etapach faworytem do końcowego triumfu był Matej Mohorić. Słoweniec objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej po drugim dniu rywalizacji i z pozycji lidera przystępował do zmagań w VI etapie. Tym razem kolarze mierzyli się na ulicach Katowic, gdzie zaplanowana była jazda na czas na dystansie 16,6 km.

Tour de Pologne. Mattia Cattaneo zwycięzcą VI etapu. Zmiana wśród Polaków na podium

Mattia Cattaneo okazał się najlepszym kolarzem na ulicach Katowic w jeździe na czas. Włoch uzyskał czas 19 minut i 10 0 sekund, wyprzedzając o 13 sekund drugiego Joao Almeidę. Podium uzupełnił Thomas Geraint, który stracił do lidera 14 sekund.

Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Niewiarygodna sytuacja

Najlepszym z Polaków okazał się Michał Kwiatkowski, który zajął ósmą lokatę ze stratą 21 sekund do zwycięzcy. Nasz kolarz na punkcie pomiaru czasu rozmieszczonym na siódmym na kilometrze miał nawet drugi wynik, tracąc zaledwie dwie sekundy za Cattaneo. Niestety, tempo Kwiatkowskiego w drugiej części wyraźnie spadło.

Drugim z najlepszych naszych zawodników okazał się Kamil Gradek, który zajął 30. miejsce. Dużo słabiej poszło Rafałowi Majce, który uplasował się dopiero na 40. pozycji. Jazda indywidualna na czas, zwłaszcza po płaski, nie jest domeną 33-latka. To sprawiło, że kolarz grupy UAE Team Emirates stracił trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej, którą zajmował przed początkiem tego etapu. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, jego miejsce zajął bowiem Michał Kwiatkowski, który traci 14 sekund do lidera, czyli 11. dziś Mateja Mohoricia, który mimo dalszej pozycji utrzymał się na prowadzeniu.

Skrócone wyniki VI etapu Tour de Pologne (jazda na czas - Katowice):

1. Mattia Cattaneo (Włochy/Soudal - Quick Step), czas 19:10

2. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates), 19:23

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers), 19:24

...

8. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), 19:31

...

11. Matej Mohorić (Słowenia, Bahrain Victorious), 19:35

...

30. Kamil Gradek (Bahrain Victorious), 20:03

...

40. Rafał Majka (UAE Team Emirates), 20:14

Ostatni, decydujący etap tegorocznego Tour de Pologne zostanie rozegrany w piątek 4 sierpnia. Zawodnicy będą ścigali się na 166,6-kilometrowej trasie Zabrze - Kraków.