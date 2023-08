Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Niewiarygodna sytuacja

O 13:23 rozpoczął się szósty, przedostatni etap jubileuszowego, 80. Tour de Pologne. W czwartkowe popołudnie na kolarzy czekała indywidualna jazda na czas w Katowicach na odcinku o długości 16,6 km, którego meta została usytuowana przy katowickim Spodku. Przed tym etapem w klasyfikacji generalnej prowadził Słoweniec Matej Mohorić z czasem 22:29:32.

Joao Almeida wyrównał czas lidera 80. Tour de Pologne

Przez długi czas na prowadzeniu w sprincie utrzymywał się Włoch Mattia Cattaneo z czasem 19:10. Tego wyniku nie przebił Michał Kwiatkowski (+0:21), który świetnie rozpoczął dzisiejszą jazdę, ale widać było spadek sił w ostatnich kilometrach i ostatecznie zajął ósme miejsce. Mimo tego awansował na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Drugi z Polaków, który był wysoko w klasyfikacji - Rafał Majka, skończył na 39 miejscu ze stratą ponad minuty do zwycięzcy etapu. 33-latek spadł na ósme miejsce w zestawieniu po sześciu etapach.

Z kolei Matej Mohorić (+0:25) ukończył wyścig na 11. pozycji. Najwięcej powodów do zadowolenia ma Portugalczyk Joao Almeida (+0:13), który, chociaż zajął drugie miejsce w sprincie, to dzięki temu wyrównał czas Słoweńca, co zwiastuje niezwykle zaciętą walkę o końcową wygraną w TdP.

Klasyfikacja generalna po VI etapach 80. Tour de Pologne:

1. Matej Mohorić - 22:49:37,

2. Joao Almeida + 00:00:00,

3. Michał Kwiatkowski + 00:00:14,

4. Ilan Van Wilder + 00:00:19,

5. Mattia Cattaneo + 00:00:38,

6. Brandon McNulty + 00:00:39,

7. Edward Dunbar + 00:00:52,

8. Rafał Majka + 00:00:55,

9. Samuele Battistella + 00:00:57,

10. Oscar Onley + 00:01:04,

[...]

31. Marcin Budziński + 00:02:52,

50. Łukasz Owsian + 00:16:32,

65. Piotr Brożyna + 00:18:29,

67. Cesare Benedetti + 00:18:54,

79. Jakub Kaczmarek + 00:23:37,

89. Maciej Paterski + 00:30:04,

98. Łukasz Wiśniowski + 00:32:16.

W piątek kolarze pojadą w ostatnim, siódmym etapie tegorocznego Tour de Pologne. Na zakończenie przejadą 166 kilometrów z Zabrza do Krakowa. Start etapu zaplanowany jest na godzinę 14:10.