Dramat na finiszu Tour de Pologne. Kwiatkowski wysoko, ale ma problem

W środę 2 sierpnia odbył się piąty etap 80. edycji Tour de Pologne. Kolarze wystartowali w Pszczynie i mieli do pokonania 199-kilometrową trasę, która miała metę w Bielsku-Białej. Tam też odbyły się trzy rundy wokół miasta. Wcześniej zawodnicy przejechali m.in. przez Ustroń, Wisłę czy Szczyrk i minęli... skocznie narciarskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Najman: Wszyscy atakują cesarza polskich freak fightów

Tour de Pologne. Marijn van den Berg zwycięzcą piątego etapu

Przed startem środowej rywalizacji liderem klasyfikacji generalnej wyścigu był Słoweniec Matej Mohoric. Z kolei za jego plecami byli Joao Almeida, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Jednak cała czwórka od początku etapu została w peletonie. Na około 20 kilometrów po starcie wyłoniła się pięcioosobowa ucieczka w składzie: Mick Van Dijke, Bert Van Lerberghe, Thomas De Gendt, Marcus Hoelgaard i Tobias Andresen. W pewnym momencie zbudowali sobie nawet czterominutową przewagę nad goniącymi.

Sceny na Tour de Pologne. Trzy auta zniszczone [WIDEO]

Na 91 kilometrów przed metą miała miejsce premia górska na Ochodzicie. Najlepszy na niej okazał się Marcus Hoelgaard. Po przejechaniu premii przewaga ucieczki nad peletonem zaczęła się zmieniejszać. Na około 60 kilometrów przed metą wynosiła ona już dwie minuty. W kolejnych minutach kolejni zawodnicy odpadali z ucieczki. Kiedy do mety zostało 30 kilometrów, uciekało już tylko trzech kolarzy, jednak ich przewaga nad resztą była już znikoma i z minuty na minutę się zmniejszała. Uciekinierzy zostali dopadnięci przez peleton na 12 kilometrów przed metą.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Wiele wskazywało na to, że najważniejsze rozstrzygnięcia etapu rozegrają się na finiszu. Były to dobre informacje z punktu widzenia lidera wyścigu, ale też najlepszych polskich kolarzy, a więc Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego.

Rundy po Bielsku-Białej przebiegły dość spokojnie, a na czele grupy znajdował się m.in. Kwiatkowski i Majka. Na ostatnich kilometrach peleton był prowadzony przez grupę UAE Team Emirates. Duża pracę dla Kwiatkowskiego wykonał zespół Ineos. Ta nie przyniosła efektu. Kwiatkowski ruszył do finiszu, ale zabrakło mu sił. Zwycięzcą po świetnym finiszu okazał się Marijn van den Berg. Drugie miejsce dla Mateja Mohoricia, trzecie dla Joao Almeidy. To z kolei fatalne wieści dla Michała Kwiatkowskiego, który stracił kolejne sekundy do lidera wyścigu. Na ostatnich metrach doszło do dramatycznej kraksy, która zablokowała kilkudziesięciu kolarzy.

Gigantyczna wpadka na żywo. TVP naprawdę to pokazała. Niepożądany napis

Po piątym etapie w klasyfikacji generalnej liderem wciąż jest Matej Mohorić. Drugi jest Joao Almedia, a trzeci Michał Kwiatkowski. Polak traci do prowadzącego Słoweńca 18 sekund. Rafał Majka spadł na 11. miejsce (53 sekundy straty). W czwartek kolarzy czeka czasówka w Katowicach.