Legendarny rywal Armstronga upadł na dno. Szczerze wyznaje, jak wygląda jego życie

Jan Ullrich to jeden z najpopularniejszych kolarzy szosowych w historii. Rywalizował m.in. z Lance'em Armstrongiem. Jednym z największych sukcesów Niemca było wygranie prestiżowego Tour de France w 1997 roku. Zdobył też dwa medale na igrzyskach olimpijskich w Sydney (2000). W trakcie kariery przydarzyło mu się kilka wpadek, jak złapanie na dopingu w 2006 roku. Ostatecznie przygodę ze sportem zakończył w 2007 roku, co całkowicie go załamało.

Ullrich opowiada o nałogu. "Brałem dużo kokainy"

W 2018 roku były sportowiec przyznał się do uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Trafił też do szpitala psychiatrycznego. - Spałem trzy lata. Potrzebowałem dużo czasu, aby dojść do siebie - mówił w jednym z wywiadów.

Po latach Ullrich ponownie wrócił wspomnieniami do czasów walki z nałogiem. Jego historia została zekranizowana w czteroczęściowym filmie dokumentalnym pod tytułem "The Hunted" produkcji Amazon, który ukaże się na jesień. Udostępniono już zwiastun, w którym Niemiec opowiedział o uzależnieniu. Jego relacja była wstrząsająca.

- Brałem dużo kokainy, a whisky piłem jak wodę - mówił były kolarz. W filmie poruszył też wątek bójki podczas kolacji z ówczesnym sąsiadem i aktorem Tilem Schweigerem, po której został aresztowany. Wówczas był mocno odurzony, groził też innym gościom. W tamtym czasie został też ukarany grzywną za napaść na prostytutkę, a także próbę jej zniewolenia, o czym szczegółowo opowiada w filmie.

Ullrich wyznał również, jak teraz wygląda jego życie. Okazuje się, że od pięciu lat regularnie uczęszcza na terapię, dzięki której był w stanie wyjść na prostą.- Udało mi się zbudować wokół siebie stabilne środowisko, a także wróciłem na rower. Wzrasta też moja pewność siebie - wyznał. Niemiec powrócił do ojczyzny, gdzie zamieszkał z dziewczyną.

Ullrich wygrał walkę z nałogiem

O tym, że poradził sobie z uzależnieniem, opowiadał też w wywiadzie dla "Bilda" pod koniec 2022 roku. - Czuję się stabilnie. Kiedyś rozmawiałem nawet z jednym z psychologów, aby spróbować hipnozy. Nigdy nie myślałem, że będę potrzebował pomocy. Okłamywałem sam siebie. Nie mogłem się przekonać do nikogo. Byłem bardzo zamknięty w sobie i to z perspektywy czasu bardzo mi przeszkadzało - mówił.

Kariera Ullricha była pełna wzlotów i upadków. W 2006 roku został ukarany dwuletnim zawieszeniem oraz anulowaniem wszystkich uzyskanych wyników od 1 maja 2005 roku. Zachował m.in. tytuł mistrza olimpijskiego, potrójnego mistrza świata (1993,1999, 2001) oraz zwycięstwo w Tour de France. W ostatnich latach Niemiec wrócił na rower. Wystąpił m.in. w wyścigu dla amatorów Mallorca 312.