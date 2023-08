Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Jest świetnie! Do końca trzy etapy

We wtorek odbył się IV etap Tour de Pologne, kolarze rywalizowali na trasie Strzelin - Opole. Wygrał Holender Olav Kooij, ale powody do zadowolenia mają także Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. To dlatego, że utrzymali wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej.

