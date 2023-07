Trzeci etap Tour de Pologne z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju przyniósł nam pasjonujący finisz, w którym główną rolę odegrało dwóch najlepszych polskich kolarzy. Rafał Majka do samej linii mety walczył z Michałem Kwiatkowskim o etapowe zwycięstwo. Wmieszał się w to wszystko lider wyścigu, Matej Mohorić, który rozdzielił Polaków na podium. Dzięki wygranej Majka przesunął się w klasyfikacji generalnej.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Polacy w czołówce Tour de Pologne

Po trzech etapach Tour de Pologne liderem wyścigu pozostał Matej Mohorić, zwycięzca drugiego etapu. Dzisiejszy triumfator, Rafał Majka, jest drugi i traci do niego tylko dziesięć sekund. Taką samą stratę ma Joao Almeida, kolega Majki z ekipy UAE Team Emirates.

Majka kontra Kwiatkowski. Brawo Polacy! Niebywałe emocje na Tour de Pologne

Polak nie ukrywał, że priorytetem dla grupy jest końcowe zwycięstwo Portugalczyka, który może sporo zyskać na szóstym etapie, jeździe indywidualnej na czas w Katowicach.

Czwarte miejsce zajmuje Michał Kwiatkowski, ze stratą 12 sekund do Mohoricia. Może zmniejszyć straty szczególnie na piątym etapie, z Pszczyny do Bielska-Białej, który będzie typowo górski.

Dość wysoko jest także reprezentant Polski Marcin Budziński. Zajmuje 29. lokatę ze stratą półtorej minuty do lidera. Pozostali polscy kolarze zajmują dalsze miejsca, mają stratę ponad dziesięciu minut.

Włoszczowska zszokowana krytyką po wygraniu Tour de Pologne dla amatorów. "Muszę przemyśleć"

Do końca wyścigu pozostały cztery etapy. We wtorek kolarze pojadą ze Strzelina do Opola. Tutaj będą mogli wykazać się sprinterzy.

Czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej Tour de Pologne po trzech z siedmiu etapów: