Gigantyczna wpadka na żywo. TVP naprawdę to pokazała. Niepożądany napis

W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartował wyścig Tour de Pologne. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na przejazd na zachodzie Polski. Oprócz stałych lokalizacji imprezy na Podhalu wyścig zawita m.in. do Karpacza, Wałbrzycha, Opola czy też Ustronia.

Tour de Pologne. Niespodziewany napis na drodze. TVP to pokazało

W niedzielę 30 lipca odbył się drugi etap. Kolarze przemierzyli 203 kilometry na trasie prowadzącej z Leszna do Karpacza. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół, który widoczny był także podczas transmisji telewizyjnej w TVP. Na asfalcie widniał napis... obrażający Prawo i Sprawiedliwość. To samo hasło pojawiało się wielokrotnie podczas manifestacji antyrządowych.

Na drodze widać było cztery niemal identyczne hasła. Co ciekawe, niektóre z liter były poprzerabiane tak, aby w stu procentach nie było widać, co dokładnie jest napisane. W jednym liter jednak nie zmieniono. "Bardzo prosty przekaz", "Mały sabotaż jest ważny" - czytamy. Oczywiście są też tacy, którym hasła się nie spodobały. "Chamstwo jest wszechobecne", "Dziecinada" - napisali inni z Twitterowiczów.

Co ciekawe napis został wychwycony w transmisji realizowanej przez... Telewizję Polską. Nie od dziś wiadomo, że jest to medium rządowe, które wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Fakt, że takie hasło ukazało się w transmisji właśnie w tej stacji, można uznać za lekko niefortunny. "Realizator wizji ma problemy" - napisał jeden z internautów.

Napisy na asfalcie są częścią kolarstwa. Kibice korzystają z przestrzeni i zamieszczają tam m.in. hasła, w których przekazują wsparcie dla ulubionych kolarzy. Są też tacy, którzy próbują wykorzystać fakt wyścigu, aby zyskać rozgłos. Niekiedy pojawiają się, tak, jak w przypadku drugiego etapu Tour de Pologne, skandaliczne hasła lub... obsceniczne rysunki. Organizatorzy próbują bardzo często ukryć negatywny przekaz. A pomagają w tym tzw. "wymazywacze".

O pracy osób odpowiedzialnych za zakrywanie, przemalowywanie brzydkich napisów pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. "To jedno z najdziwniejszych, ale bardzo potrzebnych zajęć w karawanie Tour de France: "wymazywacz". Zamalowuje rysowane na asfalcie męskie genitalia, obsceniczne hasła i dopingowe skróty. Przez trzy tygodnie, podczas każdego etapu wyścigu, dwóch ludzi dba o to, by narysowane penisy zamieniały się w np. sowy" - czytamy.