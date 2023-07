Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne po podium Kwiatkowskiego

W minioną sobotę rozpoczął się 80. w historii Tour de Pologne. Podczas pierwszego etapu wielkie zamieszanie wywołała pogoda, w trudnych warunkach wygrał Tim Merlier, lecz później podjęto decyzję o neutralizacji wyników (wszyscy mieli czas zwycięzcy) właśnie z powodu warunków atmosferycznych. Drugi etap przyniósł emocje związane przede wszystkim z rywalizacją sportową.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski na podium

Początkowo kilku zawodników uciekło reszcie stawki, lecz potem zostali dogonieni. Przez długi czas nie było zdecydowanych liderów, dopiero na ostatnich kilometrach odważnie zaatakowali Rafał Majka i Lennert van Eetvelt. Nie zdołali utrzymać prowadzenia do końca, wyprzedziła ich grupa zawodników z Matejem Mohoriciem na czele. Trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski.

Gigantyczny sukces Katarzyny Niewiadomej. Podium w "generalce" TdF! Decydowały setne

Jako że wyniki pierwszego etapu zostały anulowane, to liderem klasyfikacji generalnej został Mohorić. Drugi jest Joao Almeida, który traci do niego cztery sekundy, a na najniższym stopniu podium jest Kwiatkowski ze stratą 10 s. Majka zajmuje 10. pozycję, do lidera traci 14 s, podobnie jak kilku wyżej sklasyfikowanych kolarzy.

Tour de Pologne, klasyfikacja generalna po 2. etapie:

1. Matej Mohorić (Słowenia/Bahrain-Victorious) - 9:07:07

2. Joao Almeida (Portugalia/UAE-Team Emirates) + 00:00:04

3. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) + 00:00:10

4. Ilan van Wilder (Belgia/Soudal-Quick Step) + 00:00:14

5. Edward Dunbar (Irlandia/Team Jayco) + 00:00:14

6. Samuele Battistella (Włochy/Astana-Qazaqstan) +00:00:14

7. Oscar Onley (Wielka Brytania/Team DSM) + 00:00:14

8. Sylvain Moniquet (Belgia/Lotto-Dstny) + 00:00:14

9. Lenny Martinez (Francja/Groupama/FDJ) + 00:00:14

10. Rafał Majka (Polska/UAE-Team Emirates) + 00:00: 14

***

32. Marcin Budziński (Polska/reprezentacja Polski) + 00:01:10

41. Piotr Brożyna (Polska/reprezentacja Polski) + 00:01:24

55. Cesare Benedetti (Polska/Bora-Hansgrohe) + 00:04:09

59. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) + 00:05:51

64. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja Polski) + 00:06:11

68. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) + 00:08:19

89. Maciej Paterski (Polska/reprezentacja Polski) + 00:12:22

90. Łukasz Wiśniowski (Polska/EF Education) + 00:12:22

104. Patryk Stosz (Polska/reprezentacja Polski) + 00:12:45

106. Stanisław Aniołkowski (Polska/Human Powered Health) + 00:13:08

Tragiczny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz w stanie ciężkim

Trzeci etap Tour de Pologne odbędzie się w poniedziałek 31 lipca, zawodnicy będą rywalizować na liczącej 163,3 km trasie z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju. Cały wyścig potrwa do piątku 4 sierpnia.