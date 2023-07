Zaskakujące zdarzenie na trasie TdP. Karetka zatamowała ruch. Sukces Kwiatkowskiego

W sobotę 29 lipca rozpoczęło się 80. Tour de Pologne. Pierwszy etap, odbywający się w Poznaniu, został zakłócony przez burze z gradem, które przeszły nad miastem. Najlepiej w tych warunkach odnalazł się Belg Tim Merlier z grupy Soudal-Quick Ste.

Drugi etap Tour de Pologne za nami. Wygrał Matej Mohorić

Drugi etap odbył się w niedzielę na trasie z Leszna do Karpacza, które po wieloletniej przerwie wróciły do wyścigu. W bardziej pagórkowatym terenie kolarze musieli pokonać dystans 202,9 km, żaden inny odcinek TdP nie jest tak długi.

Organizatorzy Tour de Pologne zadecydowali po armagedonie. Stracił na tym Kwiatkowski

Na początkowych kilometrach urwało się trzech zawodników - Jacopo Mosca, Lorenzo Milesi oraz Sam Brand. Mieli oni nawet 10 minut przewagi nad peletonem, gdzie na czele były grupy INEOS Grenadiers, Bora-hansgrohe oraz UAE Team Emirates.

Na nieco ponad 30 kilometrów przed metą doszło do nietypowego zdarzenia. Jadąca w kolumnie karetka miała wypadek, przez co pozostałe samochody miały problemy z przejazdem. Na szczęście nie wpłynęło to przesadnie na wyścig, gdyż kolarze byli w stanie ją ominąć.

Jako pierwszy z ucieczki odpadł Brand, który później został złapany przez peleton. Niewiele wcześniej doszło w nim do kraksy, ale wszyscy poszkodowani zdołali się pozbierać i kontynuowali rywalizację. Następnie pozostali dwaj uciekający zostali dogonieni.

Rafał Majka walczył o etapowe zwycięstwo w Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski na podium

O etapowym zwycięstwie miał zadecydować podjazd pod Orlinek, o kilkunastoprocentowym nachyleniu. W końcówce na ucieczkę zdecydowali się Rafał Majka oraz Belg Lennert van Eetvelt. Kilkaset metrów przed metą zaatakowała ich grupa pościgowa, przez co finisz był niezwykle pasjonujący. Najlepiej spisał się Słoweniec Matej Mohoric, który wyprzedził Portugalczyka Joao Almeidę oraz Michała Kwiatkowskiego. Majka ostatecznie dojechał na 10. pozycji.

Tragiczny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz w stanie ciężkim

Wyniki drugiego etapu Tour de Pologne:

Matej Mohorić - 4:56:59 Joao Almeida Michał Kwiatkowski + 00:00:04 Oscar Onley Ilan van Wilder Lenny Martinez Samuele Battistella Eddie Dunbar Sylvain Moniquet Rafał Majka Lennert van Eetvelt +00:00:15 Christian Scaroni Brandon Mcnulty + 00:00:18 Nicola Conci Andrea Vendrame + 00:00:30

Trzeci etap Tour de Pologne odbędzie się w poniedziałek 31 lipca. Kolarze przejadą liczącą 163,3 km trasę Wałbrzych - Duszniki-Zdrój.