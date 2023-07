Tragiczny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz w stanie ciężkim

Trwa Tour de Pologne. W niedzielę 30 lipca odbywa się drugi etap, podczas którego kolarze przejadą trasę o długości 200 kilometrów z Leszna w Wielkopolsce do Karpacza. Pagórkowaty etap zostanie zakończony 10-kilometrowym podjazdem.

Równolegle do wyścigu profesjonalistów odbywa się Tour de Pologne amatorów. To podczas tego wyścigu doszło do dramatycznego wypadku. Jak poinformowało, pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze, "w okolicy Pogórzyna - jeden z kolarzy wypadł z trasy". To 60-letni mężczyzna. - Mężczyzna leżał w rowie, poza trasą wyścigu. Ma uraz głowy – zdradził Piotr Bednarek, rzecznik jeleniogórskiego pogotowia w rozmowie z Interią.

Według pierwszych dramatycznych doniesień mężczyzna miał być reanimowany na miejscu zdarzenia. To później zdementowano. "Wspólne działania ratujące życie prowadził nasz zespół wraz z ekipą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także medykami zabezpieczającymi TdP. Stan pacjenta jest ciężki, został przetransportowany śmigłowcem do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej" - przekazano.

O stanie poszkodowanego mężczyzny będziemy informować na bieżąco.

Tegoroczna edycja Tour de Pologne odbywa się od 29 lipca do 4 sierpnia. W poniedziałek zawodnicy pokonają blisko 170 kilometrów z Wałbrzych do Duszników-Zdroju. Zwieńczeniem etapu będzie podjazd pod Zieleniec.