Organizatorzy Tour de Pologne zadecydowali po armagedonie. Stracił na tym Kwiatkowski

Końcówka pierwszego etapu Tour de Pologne stała się dramatyczna przez potężną nawałnicę, która przeszła nad Poznaniem i jego okolicami. Burza i opady gradu sprawiły, że warunki na trasie stały się piekielnie trudne.

Organizatorzy TdP zareagowali po anomalii pogodowej

Na ostatnich kilkunastu kilometrach mieliśmy niemalże ekstremalne warunki wyścigu. Miały one wpływ na dwie kraksy, które miały miejsce na 6,4 km przed metą i ok. 2 km przed końcem, na Torze Poznań. Obie spowodowały rozbicie peletonu na kilka części.

W pierwszej grupie do mety dojechało 33 kolarzy z triumfatorem etapu, Belgiem Timem Merlierem na czele. W przodzie stawki był też Michał Kwiatkowski.

Armagedon nad Tour de Pologne. Burza z gradem dodała dramaturgii finiszowi

Większość peletonu miała znaczą stratę do Merliera i Kwiatkowskiego. Przewaga z pierwszego etapu mogłaby pomóc Polakowi w walce o ewentualne zwycięstwo w całym Tour de Pologne. Ale ostatnia decyzja organizatorów wyścigu jest krzywdząca zarówno dla Merliera, który zbyt długo nie mógł się cieszyć z etapowego zwycięstwa, jak i dla Kwiatkowskiego.

Zdecydowano, że wyniki z pierwszego etapu zostaną zneutralizowane. To oznacza, że cały peleton, który liczy w tym roku 167 kolarzy, ma zrównany czas pierwszego etapu do wyniku zwycięzcy z ekipy Soudal-Quick Step, więc wszyscy przystąpią z takimi samymi szansami do dalszej rywalizacji. Decyzja zapadła 1,5 godziny po zakończeniu etapu.

- Razem z sędzią wyścigu podjęliśmy decyzję o pełnej neutralizacji wyników 1. etapu. Niezależnie od tego, gdzie nastąpiła kraksa, wszyscy zawodnicy mają ten sam czas - powiedział organizator Tour de Pologne Czesław Lang w rozmowie z TVP Sport, cytowany przez dziennikarza stacji Sebastiana Parfjanowicza na Twitterze.

Drugi etap Tour de Pologne odbędzie się w niedzielę. Kolarze pojadą trasą z Leszna do Karpacza.