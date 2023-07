Armagedon nad Tour de Pologne. Burza z gradem dodała dramaturgii finiszowi

Jubileuszowy, 80. Tour de Pologne rozpoczął się etapem w Poznaniu. Trasa licząca 183,7 km przebiegała przez ulice stolicy Wielkopolski, okoliczne miejscowości, a meta była na Torze Poznań. To miał być stosunkowo spokojny etap, idealna okazja dla sprinterów na zwycięstwo, ale swoje do powiedzenia miała pogoda, która zapewniła więcej emocji w końcówce.

Nawałnica zakłóciła Tour de Pologne

Już na pierwszych kilometrach etapu urwała się czteroosobowa grupa - Kamil Małecki, Patryk Stosz, Norbert Banaszek i Filippo Ridolfo. Wymieniali się między sobą pozycjami i zwycięstwami na premiach lotnych i górskich. W pewnym momencie mieli oni ponad dwie minuty przewagi nad peletonem, w którym tempo nadawały dwie ekipy - Soudal-Quick Step i Jumbo-Visma.

Uciekinierów udało się dopaść ok. 60 km przed metą. Prawie do końca etapu jechał zwarty peleton.

Na ponad 30 km do mety przez Poznań i okolice przeszła nawałnica, mieliśmy burzę z gradem, w telewizji zerwało nawet transmisję. Po drodze kolarze musieli przejeżdżać przez ogromne kałuże, ale najgorsza sytuacja była na mecie. Zerwały się balony reklamowe i barierki, które potem latały po bardzo mokrym torze.

Ostatnie kilkanaście kilometrów etapu kolarze przejechali bez anomalii pogodowych, choć miejscami zalegała woda. Pod koniec sobotniego ścigania mieliśmy dwie kraksy - na 6,4 km przed metą i na 2 km przed końcem, już na Torze Poznań. Pierwszy wypadek rozdzielił peleton, część kolarzy i rowerów wpadła do rowu.

Zgodnie z planem mieliśmy finisz sprinterów, w którym najlepiej zachował się Tim Merlier z grupy Soudal-Quick Step. Rywale dość niepewnie zaczęli finiszować, co pozwoliło Belgowi odjechać na kilka metrów, najlepiej trzymał się na mokrej nawierzchni Toru Poznań i to on został pierwszym liderem Tour de Pologne.

Drugi etap już jutro, jego trasa będzie przebiegać z Leszna do Karpacza.

W tegorocznym Tour de Pologne jadą Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Wywiad z Kwiatkowskim dostępny na Sport.pl.