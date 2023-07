Kwiatkowski mówi nam, co usłyszał na słuchawce. Wielki triumf. "Przeliczyli się"

W sobotę w Poznaniu ruszy 80. Tour de Pologne. Wśród wielu gwiazd na starcie dla nas największą jest Michał Kwiatkowski. Mistrz świata z 2014 roku, zwycięzca etapów Tour de France 2020 i 2023 i triumfator wielu prestiżowych klasyków znalazł się w składzie grupy Ineos Grenadiers m.in. obok Gerainta Thomasa, zwycięzcy Tour de France 2018, i Pawła Siwakowa, zwycięzcy Tour de Pologne 2019.

Kwiatkowski największy polski wyścig też już kiedyś wygrał - w 2018 roku. Zwycięstwo w całym TdP ma też w dorobku Rafał Majka (w 2014 roku), który ze wsparciem swojej grupy UAE Team Emirates, może być jednym z głównych rywali Kwiatkowskiego. Wyścig będzie miał siedem etapów. Skończy się 4 sierpnia w Krakowie.

Łukasz Jachimiak: Dwa tygodnie temu w wielkim stylu wygrałeś trudny, górski etap Tour de France i powiedziałeś "Nie sądziłem, że to możliwe". To była kurtuazja, prawda? Bo nie wierzę, że w siebie nie wierzyłeś.

Michał Kwiatkowski: Już tłumaczę. Tamtego dnia grupa UAE [z Rafałem Majką w składzie] bardzo chciała wygrać etap i długo nie dawała szans ucieczce na zbudowanie sobie przewagi. Ale okazało się, że oni jednak się przeliczyli - nas uciekało prawie 20 i w końcu strzeliła ta elastyczna guma, na której trzymali nas kolarze prowadzący peleton. Mimo że byli naprawdę silni. Przez większość etapu słyszałem, że mamy minutę i 20 sekund przewagi, a więc przez większość etapu wydawało się niemożliwe, że nas nie dogonią. Ale jak usłyszałem, że przed końcowym podjazdem pod Grand Colombier mamy cztery minuty, to pomyślałem "Kurczę, jednak nie jest źle" i spróbowałem wykorzystać szansę.

To teraz już twoje "Nie sądziłem, że to możliwe" nie gryzie mi się z innymi słowami, które powiedziałeś tamtego dnia. Ale "Odkryłem, że mam mocniejsze nogi niż miałem kiedykolwiek w życiu" to wypowiedź, która mnie zaskakuje.

- Dlaczego?

Masz 33 lata, mogłoby się wydawać, że już parę lat temu wjechałeś na szczyt swoich możliwości. Wielkie sukcesy, jak mistrzostwo świata czy pierwszy wygrany etap Tour de France, też miałeś przecież już parę lat temu. Naprawdę czujesz, że nigdy wcześniej nie byłeś tak mocny, jak teraz?

- Słuchaj, prawda jest taka, że przez lata mówiło się o kolarstwie, że właśnie taki wiek, w jakim teraz jestem, daje największe szanse na wygrywanie wielkich tourów. Bo w takim wieku masz mieszankę doświadczenia i mocy. Ale oczywiście w ostatnich latach kolarstwo tak się pozmieniało, że teraz mam wrażenie, że grupy zawodowe najchętniej podpisywałyby umowy z juniorami i chciałyby wygrywać Tour de France 19- i 20-latkami. Ale ja nie żyję patrzeniem na liczby, nie sprawdzam, jaką mam datę urodzenia w dowodzie osobistym, tylko robię najlepiej swoje i wiem, że cały czas z roku na rok robię progres. Pewnie, że jak człowiek jest starszy, to więcej rzeczy może mu przeszkodzić w budowaniu formy - ma więcej obowiązków, trudniej mu zadbać o zdrowie, trudniej wszystko w życiu pogodzić. Ale ja to robię i cały czas jestem coraz silniejszy. Parę lat temu nie wygrałbym tego etapu, który właśnie wygrałem na Tour de France.

Młodszemu tobie bardziej zabrakłoby mocy w nogach czy w głowie?

- Ogólnie mam dziś lepszą dyspozycję. Pod każdym względem robię progres. Czuję to. Tylko że jest jeszcze coś - są tacy, którzy robią progres jeszcze szybszy, ha, ha.

Mimo wszystko właśnie dałeś mocny dowód, że świetnie się odnajdujesz w tym ciągle przyspieszającym peletonie.

- A to dlatego, że naprawdę dziś jestem mocniejszy niż byłem na przykład w 2017 roku.

Czyli "Kwiato" 2023 wygrywa z "Kwiatem" z roku 2014 - mistrzem świata?

- Tak, wygrywa.

Słyszałeś tę ładną maksymę Rogera Federera, że wiek to tylko liczba?

- Tak, podpisuję się pod tym.

Przyznam ci się, że widziałem to inaczej. Gdy wygrałeś etap TdF, myślałem: "Tyle już wygrał, jest tak wybitnym sportowcem, że świetnie się stało, że pod koniec kariery wywalczył sobie jeszcze jedną wielką rzecz". Ty o końcówce kariery jeszcze zupełnie nie myślisz?

- Nie myślę, bo naprawdę odnajduję się w kolarstwie, mimo że ono wygląda całkiem inaczej niż kilka lat temu. Teraz presja jest olbrzymia, w każdym wyścigu. Widzę, że każdy rywal jest świetnie przygotowany od stycznia do września i wygrać coś jest dużo trudniej. Wzrosła wiedza na temat treningu, zespołu nauczyły się jeszcze lepiej rotować składami na wyścigi i zarządzać odpoczynkiem zawodników. Kiedyś do pewnych docelowych startów można się było przygotować, wybierając inne starty, a teraz tak się nie da - teraz ściganie jest tak trudne, że się zajedziesz, a nie przygotujesz. Teraz po każdym starcie musisz wypoczywać. Wiosną na sobie się przekonałem, że im więcej się ścigam, tym bardziej zjeżdża moja forma. Chciałem dużo startować, licząc, że będę w coraz lepszej dyspozycji, a efekt był taki, że nie mogłem złapać oddechu.

To powiedz szczerze, ile masz paliwa w baku na Tour de Pologne. Przecież dopiero co pojechałeś Tour de France, a skoro tam pokazywałeś świetną formę, to może Polska jednak nie powinna za mocno się nastawiać, że przyjechał "Kwiato", ma ze sobą świetną ekipę i pewnie koledzy pomogą mu wygrać Tour de Pologne. To jest realne czy nierealne?

- Patrząc w historię to jest i realne, i nierealne. Było tak, że po Tour de France nie potrafiłem się pozbierać, że byłem wykończony, ale było i tak, że dawałem radę. Myślę, że przez lata nauczyłem się, że po Tour de France niekoniecznie trzeba ciągnąć formę przez jakieś dodatkowe impulsy treningowe. Przeciwnie - najważniejsze są odpoczynek i dobra dieta. Oraz żeby za dużo nie analizować, nie myśleć czy jestem gotowy, czy nie. Trzeba iść z marszu, wtedy jest większa szansa, że wyjdzie. Pojechałem Tour de France, było dobrze i teraz nie zastanawiam się "Kurczę, jak ja się czuję? Jechać, czy nie jechać?". W czymś takim bym się zatracił. Jadę i zobaczymy jak będzie. Opcje są dwie - będzie dobrze albo nie. Ale liczę, że będzie dobrze, bo już mi to przecież wychodziło.

Pracuję teraz w Warszawie na turnieju tenisowym z udziałem Igi Świątek i tak sobie myślę, że jesteś w trochę podobnej sytuacji jak Iga. Ona po sukcesach przyjechała grać u siebie, na jej meczach są komplety widzów i ci wszyscy ludzie mają duże oczekiwania. Ty też już to dobrze znasz, a z Igą chyba Tobie łatwo się utożsamiać, bo kojarzę, że się kolegujecie.

- Iga jest wzorem do naśladowania. Jesienią byłem na jej treningu i zobaczyłem, jak ciężko ona pracuje. Po korcie zapraszała mnie jeszcze, żebym jej towarzyszył w sesji na siłowni, ale odpuściłem. To jest naprawdę wzór sportowca. Warto się nią inspirować - jej pracą, jej podejściem. Ale to, że ją podziwiam jest jedną stroną medalu, a druga jest taka, że naprawdę staram się podpatrzeć coś dla siebie. Bardzo bym chciał zobaczyć ją w jakimś turnieju, ale na razie to się nie udaje przez mój też bardzo napięty grafik startów.

Poznaliście się przez Darię Abramowicz? Bo psycholog Igi Świątek pracuje też z kolarzami.

- Tak, głównie przez Darię. Mamy wspólnych znajomych. Iga śledzi kolarstwo, ja śledzę tenis, łatwo było nam się zgadać i spotkać. Dla mnie to cenne, bo uważam, że im większy mamy obraz, im szerzej patrzymy, im lepszymi potrafimy być obserwatorami i słuchaczami, tym więcej możemy wynieść dla siebie. Iga jest otwarta na inne sporty i na inne dziedziny życia, a ja mam podobne podejście. Czasem można coś dla siebie podpatrzeć w kompletnie innych dziedzinach życia, nie tylko w innych dyscyplinach sportu. Można zyskać jakąś przewagę, gdy się wprowadzi do swojego podejścia coś, co się zaobserwuje u kogoś, na kogo inni nie patrzą. Warto wyjść poza kopiowanie sprawdzonych systemów pracy w swoim świecie. Moja grupa, Ineos, to robi. Nasz sponsor łączy różne sporty - piłkę nożną, Formułę 1, rugby, kolarstwo - i te nasze grupy wymieniają się doświadczeniami. Z tego naprawdę można coś wynieść, wprowadzić jakąś innowację, która przyszłościowo będzie miała duże znaczenie dla wyników.

Wydaje mi się, że z Igą poza otwartą głową i ciężką pracą łączy cię też wielkie olimpijskie marzenie. Iga wiele razy podkreślała, jak bardzo chciałaby zdobyć medal na igrzyskach i za rok w Paryżu pewnie będzie faworytką olimpijskiego turnieju na kortach Roland Garros. A ty już też mocno myślisz o swoim starcie na paryskich igrzyskach? Spodziewam się, że tak, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy na rok przed igrzyskami w Tokio, a ty ze szczegółami opowiadałeś o treningach, które robisz w łazience, w warunkach imitujących tokijską duchotę z niemal 100-procentową wilgotnością.

- Tak, już myślę o igrzyskach i też dlatego po Tour de France nie wyłączam się z rywalizacji, jakiego zmęczenia bym nie czuł. To jest dla mnie taki check point [punkt kontrolny] - sprawdzam, jak wszystko opanować, żeby w przyszłym roku czuć się jak najlepiej. Z Tokio było szczególnie trudno - podróż i treningi tuż po Tour de France łatwiej zaplanować blisko niż w całkiem innych warunkach. Myśląc o Paryżu pracuję według schematu, który znam - w tym roku byłem na Teneryfie, poprzez start w Tour de Suisse przygotowałem się do Tour de France, w nim było dobrze, a teraz zobaczę, jak będzie po Tour de France i jeśli będzie dobrze, to za rok będę chciał podobnie poukładać swoje przygotowania do startu na igrzyskach. Przed Tokio niektórzy próbowali kwestionować moje przekonanie, że start w Tour de France jest najlepszym przygotowaniem do igrzysk. Ja się w utwierdziłem w tym, co uważałem, a teraz dokładnie obserwuję jak mój organizm czuje się po tourze, jak warto odpoczywać, jaką stosować dietę. Teraz już dopracowuję ważne szczegóły.

W marcu na świat przyszła twoja druga córka. Pierwsza też jest jeszcze bardzo mała, ma dwa lata - kiedy mówiłeś, że im starszy jesteś, tym trudniej ci wszystko w życiu pogodzić, to myślałeś zwłaszcza o tym, jak trudno być jednocześnie ojcem i jednym z najlepszych kolarzy świata? Bo prawda jest taka, że chcąc być tak mocnym, musisz wciąż spędzać te 300 dni w roku poza domem i ucieka ci wiele ważnych, niepowtarzalnych chwil.

- To jest najtrudniejsze. Mam wspaniałą żonę i wielkie wsparcie rodziny. I tylko to mnie jakoś ratuje. Ale tęsknota jest ogromna. Pamiętam, jak byłem 25 dni na Teneryfie i musiałem się godzić, że tylko na wideorozmowach widziałem, jak moja młodsza córka bardzo się zmienia, jak się uczy nowych rzeczy. Starsza zresztą też, bo i u niej wszystko się szybko zmienia. Przed chwilą było mi może nawet jeszcze trudniej, bo nie było mnie w domu przez 30 dni. Miesiąc to u małych dzieci absolutny skok w rozwoju. Ale myślę sobie, że ja naprawdę nie robię tego wszystkiego tylko dla siebie. One też są moją wielką motywacją. Ja dla nich staram się być najlepszą wersją siebie. I wtedy, kiedy jestem w domu, i kiedy się ścigam.

Jadąc zawsze mam w głowie żonę i córki. Myślę, że skupienie się na rodzinie, postawienie na nią, to niekoniecznie musi zawsze być przebywanie z nią. Oczywiście bardzo często mnie nie ma i na pewno moim dziewczynom mnie brakuje, ale bardzo bym nie chciał, żeby kiedyś moje córki usłyszały, że Kwiato mógł jeszcze sporo wygrać, ale skończył się ścigać, bo mu się urodziły dzieci. Czuję, że jeszcze jestem w stanie wygrywać, robić w kolarstwie duże rzeczy, i myślę, że to jest ważne też dla mojej rodziny, nie tylko dla mnie. Chcę dać córkom przykład - pokazać im, że warto realizować swoje marzenia, trzymać się pasji. Wiem, że przez taki mój tryb żonie jest trudno, bardzo chciałbym ją wspierać mocniej niż mogę, ale jednocześnie wiem, jak świetną jest osobą i jestem jej bardzo wdzięczny. A teraz, na starcie Tour de Pologne, ogromnie się cieszę, że cała rodzina jest ze mną, że będzie przez cały wyścig jechała za mną, że będzie w pobliżu.