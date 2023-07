Dramat polskiego kolarza. Czekał cztery miesiące i usłyszał wyrok

Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) zawiesiła polskiego kolarza Filipa Maciejuka na 30 dni. To pokłosie kraksy, którą zawodnik spowodował podczas kwietniowego klasyku Ronde van Vlaanderen. Wszystko wskazuje na to, że Maciejuk nie pojedzie przez to na mistrzostwa świata do Glasgow.

