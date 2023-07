Potężny karambol na Tour de France. Wszystko przez bezmyślnego kibica [WIDEO]

W obecnie trwającym Tour de France doszło już do kilku dużych kraks. W trakcie 12. etapu z powodu karambolu ucierpiał jeden z faworytów Giulio Ciccone. Na 14. etapie doszło do kolejnego wypadku, w którym udział wzięło nawet pięćdziesięciu kolarzy. Kilku z nich było w stanie kontynuować wyścigu.

Głupota kibica i kolejny karambol na Tour de France

W niedzielę 16 lipca w trakcie 15. etapu doszło do kolejnej kraksy z udziałem kolarzy. Jednak tym razem nie zawiniła nieostrożność jednego ze sportowców, przypadkowa utrata równowagi czy mokra nawierzchnia. Do karambolu doszło z winy kibica, który uderzył jednego z zawodników.

Na nagraniu udostępnionym przez Eurosport można zauważyć, że jeden z fanów wyciąga rękę prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcie przejeżdżającym kolarzom. Jednak uderzył nią przejeżdżającego Nathana Von Hooydoncka, który stracił przez to równowagę i się przewrócił. Wraz z nim w karambolu ucierpiało kilkunastu innych cyklistów, którzy nie dali rady go ominąć lub wyhamować.

W wyniku wypadku ucierpieli m.in. kolega Von Hooydoncka z drużyny, Sep Kuss, zwycięzca Tour de France z 2019 Egal Bernal i Erytrejczyk Biniam Girmay. W tym roku na Tour de France doszło już do kraksy spowodowanej przez zachowanie kibica. W trakcie 11. etapu Jordi Meeus został uderzony w ramię przez fana, który chciał nagrać wyścig telefonem.

W 2021 roku na Tour de France doszło do karambolu spowodowanego przez kibickę z transparentem "Allez Opi-Omi!". O tym wypadku było bardzo głośno, ucierpiało w nim kilkudziesięciu kolarzy, część doznała kontuzji, która wykluczyła ich z dalszego udziału w wyścigu. Kobieta, która go spowodowała, ostatecznie została ukarana grzywną 1200 euro oraz musiała przekazać symboliczne jeden euro na rzecz Francuskiego Związku Kolarskiego.