Wielki sukces Michała Kwiatkowskiego na Tour de France! Co za triumf. Brawo, brawo!

Michał Kwiatkowski wygrał 13 etap Tour de France z metą na Grand Colombier. Nasz kolarz 12 km przed metą zaatakował na stromym podjeździe i samotnie przeciął linię mety. Nad drugim Belgiem Van Gilsem miał 47 sekund przewagi. Etap tej imprezy wygrał drugi raz w życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Michał Kwiatkowski najlepszy w dniu narodowego święta Francji. Samotny atak poskutkował

Zawodnik grupy INEOS Grenadiers dokonał tego w wyjątkowy dzień. 14 lipca obchodzone jest Święto Bastylii, a więc rocznica wybuchu Rewolucji Francuskiej. Dla kolarza triumf w tym dniu to zawsze coś wyjątkowego. Peleton miał do przejechania niespełna 138-kilometrową trasę z Chatillon-sur-Chalaronne do Grand Colombier. Ostatnie 17 km było dla kolarzy sporym wyzwaniem. Czekał na nich podjazd o średnim nachyleniu 7,1 proc. aż do samej mety.

W tych okolicznościach najlepiej spisał się Michał Kwiatkowski, choć początkowo to nie on wiódł prym na podjeździe. Na prowadzenie wysforował się Francuz Quentin Pacher (Groupama - FDJ), ale wkrótce dogoniła go trzyosobowa grupa. Wtedy 12 km przed końcem dołączył do nich Polak, a następnie wyprzedził ją i sam pomknął do mety.

Nadchodzi koniec Kuleszy. PZPN zmiażdżony. "Wielopoziomowa kompromitacja"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Dzień Bastylii dla Kwiatkowskiego. Ciasno w czołówce

Zaraz za Kwiatkowskim dojechał Maxim Van Gils (Lotto Dstny). Stracił jednak do niego aż 47 sekund. Trzeci Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) przyjechał z 50-sekundową stratą. W jego przypadku najważniejsze jest to, że o cztery sekundy pokonał czwartego w piątkowym etapie lidera wyścigu - Jonasa Vingegaarda (Team Jumbo-Visma) i w klasyfikacji generalnej traci już do niego jedynie dziewięć sekund. Trzeci jest Jai Hindley (Bora Hansgrohe).

Wielkie sprzątanie w Lechii. Kolejne zwolnienia. Odeszło dwóch piłkarzy

Kwiatkowski powtórzył sukces z 2020 r. kiedy to wygrał 18. etap Tour de France z Meribel do La Roche-sur-Foron. Wówczas na metę wpadł razem ze swoim partnerem z zespołu Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. Tym razem sukces udało się odnieść bez jego pomocy. Zwycięstwo Polaka jest dopiero pierwszym etapowym zwycięstwem kolarzy INEOS-u w tej edycji.