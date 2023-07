Sceny na Tour de France. Nie wyrobił się [WIDEO]

Tour de France to najbardziej prestiżowy wyścig kolarski na świecie. Nic dziwnego, że zawodnicy rywalizują w nim o każdą pozycję i poprawienie czasu kolejnych etapów, chociaż o kilka sekund. Duża konkurencja i stawka często popychają kolarzy to ryzyka, a to z kolei kończy się dla nich źle. Tak właśnie było podczas 12. etapu ścigania we Francji.

Pechowe Tour de France. Nie kończyli etapu przez wypadki.

Pierwsza poważna kraksa, którą zobaczyli kibice, była efektem nieudanego przeniesienia butelki z napojem. Z tyłu peletonu zawodnicy upadali na ziemię po kolei, jeden na drugiego. Część z nich poniosła spore obrażenia, a ucierpiał jeden z faworytów Giulio Ciccone. Włoch kontynuował jazdę ze zdartym kolanem.

Kolejna niebezpieczna sytuacja się z udziałem kolarza teamu Uno-X, Torstein Traeena. Norweg stracił równowagę przy dużej prędkości w jednej z wąskich ulic w górach i wpadł do rowu po lewej stronie jezdni.

Upadek wydawał się groźny tylko dla 27-latka, ale mógł sprawić krzywdę innym zawodnikom. Niespodziewanie po wpadnięciu do rowu rower Norwega odbił się i wystrzelił w powietrze. Z dużym impetem leciał w Niemca Nilsa Politta, ale ten dość przytomnie ominął pojazd i był w stanie kontynuować wyścig.

Do poważnych uszkodzeń zawodników doprowadził również jeden z wypadków zaledwie na 27. kilometrze trasy. David de la Cruz kończył zawody przed czasem, trzymając się za łokieć, ale wypadku nie zarejestrowały kamery telewizyjne. Kiedy Hiszpan leżał na ziemi, to wydawało się, że nie uniknie złamań. Jego zespół Astana poinformował jednak, że obyło się bez poważnych konsekwencji.

Finalnie 12. etap zmagań wygrał Hiszpan Ion Izagirre z zespołu Coldflis. Za jego plecami na trasie Roanne do Belleville-en-Beaujolais przyjechali Mathieu Burgaudeau z Francji oraz Matteo Jorgenson z USA. Panowie z drugiego i trzeciego miejsca uzyskali ten sam czas.

W klasyfikacji generalnej nie doszło do zmiany lidera. Dalej jest nim Duńczyk Jonas Vingegaard z zespołu Jumbo-Visma. Za nim plasują się Słoweniec Tadej Pogaczar z UAE Team Emirates oraz Australijczyk Jai Hindley z zespołu Bora-hansgrohe.