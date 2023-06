Znamy trasę Tour de Pologne 2023. Będzie trudniej niż w ostatnich latach

Trasa Tour de Pologne to dla polskich kibiców kolarstwa temat rzeka. Przez kilka ostatnich lat fani zarzucali Czesławowi Langowi i jego współpracownikom lekceważące podejście do rywalizacji czysto sportowej, czego dowodem miały być m.in. nudne i niewiele pokazujące etapy na Śląsku. W sieci można było też znaleźć wiele głosów narzekających na ogólny wygląd trasy, która w czasach największego rozkwitu Tour de Pologne praktycznie w całości przebiegała przez południe naszego kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

W związku z zarzutami ze strony kibiców Lang Team postanowił w 2021 roku przenieść rywalizację na wschód. Kolarze odwiedzili w tym czasie m.in. Lubelszczyznę czy Podkarpacie, lecz przez to królewski etap imprezy kończył się kilkudziesięciokilometrową rundą w okolicach Przemyśla, która nawet jak na polskie warunki z górami wiele wspólnego nie miała.

Zmiana koncepcji i powrót na zachód

Dziś już wiemy, że w tym roku sytuacja będzie wyglądać zupełnie odwrotnie. Lang Team postanowił tegoroczną trasę poprowadzić ścianą zachodnią, dzięki czemu kibice będą mogli obejrzeć nieco więcej rywalizacji na trudnych podjazdach. Do łask ponownie wrócił Karpacz, peleton odwiedzi także Góry Sowie oraz Góry Bystrzyckie. Nie zabraknie również ciekawego odcinka w Beskidach, idealnie wpisującego się w tygodniowy wyścig kolarski.

Koszmarny wypadek zakończony tragedią. Młody kolarz nie żyje. "Zespół jest zdruzgotany"

Z punktu widzenia klasyfikacji generalnej zdecydowanie najważniejszy jest fakt, że peleton dwukrotnie będzie finiszować na podjeździe. Dzięki temu liderzy będą mieli możliwość sprawdzenia się nie tylko na krótkiej ściance w Przemyślu, jak było w poprzednich latach. Oczywiście nie mamy co się spodziewać wielkiej walki wybitnych wspinaczy, lecz będący w najlepszej formie zawodnicy będą mieli gdzie rywalizować.

Spokojne otwarcie w stolicy Wielkopolski

Symbolicznym powrotem Tour de Pologne na ścianę zachodnią jest 1. etap, który rozpocznie się i zakończy w Poznaniu. Ostatni raz peleton najważniejszego z polskich wyścigów finiszował w stolicy Wielkopolski w 2007 roku. Wówczas najlepszy okazał się Włoch Danilo Napolitano, który w sprincie pokonał Tomasa Vaitkusa i Roberta Forstera.

Także w tym roku rywalizacja na rundzie wokół Poznania stanie pod znakiem walki sprinterów. Na nieco ponad 180 kilometrach trasy organizatorzy umiejscowili zaledwie jedną górską premię. Będzie ona jednak wyjątkowa. Krótki i łatwy podjazd do rezerwatu Morasko z Suchego Lasu jest jedną z najczęściej odwiedzanych trudności przez poznańskich amatorów. Miły gest w kierunku lokalnych fanów.

Orlen "przejmuje" Tour de Pologne. Wyścig żywi się pieniędzmi spółki skarbu państwa

W związku z niekończącą się przebudową centrum Poznania finisz także zostanie zorganizowany w niecodziennym miejscu. Mowa o jedynym w naszym kraju torze wyścigowym, na którym nie tylko najszybsi zawodnicy w stawce będą mogli się rozpędzić, ale i żaden z nich nie powinien martwić się o swoje bezpieczeństwo.

Powrót na legendarną górę

Gdy wspominamy początki Tour de Pologne w cyklu Pro Tour, później przemianowanym na World Tour, wówczas oczyma wyobraźni widzimy powtarzającą się rokrocznie rywalizację kolarzy na karpackim Orlinku. Zdarzało się, że w trakcie dwóch ostatnich dni rywalizacji peleton wjeżdżał na wzniesienie osiem razy, decydując tam o końcowej klasyfikacji wyścigu.

Organizatorzy Tour de France pokazali trasę. Będzie trudniej niż sądzono

Interesująca jest też lista zwycięzców z Orlinka. W 2012 roku, po czterokrotnym przejechaniu góry i finiszu w Jeleniej Górze najlepszy okazał się Moreno Moser. W 2017 roku po jeden z największych sukcesów w karierze sięgnął późniejszy zwycięzca Paryż - Roubaix Johan Vansummeren. Rok wcześniej w Karpaczu rządził Stefan Schumacher, a w 2003 roku czasówkę do stolicy polskich Karkonoszy wygrał zaczynający karierę Alberto Contador.

Po ponad dziesięciu latach peleton Tour de Pologne wraca do Karpacza i to od razu z pierwszym w tym wyścigu górskim finiszem. Oczywiście nie możemy tu mówić o wybitnej trudności odcinka, gdyż naszym górom do Alp daleko, ale jak na polskie warunki będzie trudno. Liczący ponad 200 kilometrów etap rozpocznie się w Lesznie, a po przejeździe przez Zagłębie Miedziowe peleton zmierzy ku górom, by na ostatnich 50 kilometrach przetestować nogi. Do pokonania będą trzy podjazdy - Przełęcz pod Średnicą (6,4 km, 3,2 proc.), Sosnówka (5,8 km, 5,4 proc.) oraz Orliniek (6,4 km, 5,7 proc.). Co prawda długości i nachylenia nie robią wielkiego wrażenia, ale szczególnie na finałowym wzniesieniu powinniśmy zobaczyć ciekawą walkę.

Pętla w Górach Sowich i niewykorzystany potencjał

W przedwyścigowych zapowiedziach można usłyszeć, że etap trzeci będzie królewskim w trakcie tegorocznego Tour de Pologne. Zasadniczo jest to prawda, choć nie oznacza to, że nie dało się odcinka z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju poprowadzić lepiej. W porównaniu z poprzednimi latami i tak jednak mamy do czynienia z naprawdę ciekawym i trudnym etapem.

W szczególności warta odnotowania jest pierwsza część rywalizacji. Poprowadzona została ona przez Góry Sowie, gdzie trudnych i ciekawych podjazdów jest nawet więcej niż w Karkonoszach. Szkoda jedynie, że przed podjazdem na pierwszą górską premię - przełęcz Walimską (4,5 km, 5,5 proc.) kolarze sprawdzą formę dnia jedynie na przełęczy Palczyk (1,8 km, 6,1 proc.), pomijając potencjalne wspinaczki na Grządki (2 km, 9,7 proc.) i Sierpnicę (2 km, 8 proc.).

Cud we "włoskiej Planicy". Kolarstwo pokazało najpiękniejszą twarz

Później jednak peleton czeka wspinaczka na Przełęcz Jugowską (13 km, 4,1 proc.), która dość nieoczekiwanie została oznakowana jako premia górska 2. kategorii. Po dość długim zjeździe kolarze zmierzą się z Przełęczą Woliborską (5 km, 4,1 proc.) oraz wspinaczką w Srebrnej Górze (4 km, 6,1 proc., pierwsze 3 km o nachyleniu 8 proc.).

Niestety druga połowa etapu nie wygląda już tak ciekawie. Po długim odcinku płaskim na zawodników czekać będą jedynie podjazdy pod Zieleniec (11 km, 3,7 proc.) oraz krótki i stromy finał w Dusznikach-Zdroju. Tym samym liderom może zabraknąć trudności w samej końcówce, które pozwoliłyby na konkretniejsze porwanie stawki.

Na przeszkodzie w lepszym poprowadzeniu drugiej części etapu z pewnością stanął remont drogi na Szczeliniec Wielki (8 km, 4,7 proc.). Z tą wspinaczką ostatnie kilometry z pewnością byłyby trudniejsze. Organizatorzy nie zdecydowali się także dodać do rywalizacji wspinaczek pod Studzienno (1,8 km, 10,5 proc.) oraz Batorówek (6 km, 5,3 proc.).

Sprinterski odcinek przelotowy

Po dwóch trudnych, bardzo ważnych dla walki o żółtą koszulkę lidera etapach, czas na krótki odpoczynek. Etap czwarty ze Strzelina do Opola to druga doskonała szansa dla sprinterów. Na początku rywalizacji nie zabraknie jednak drobnych trudności. Ze Strzelina peleton pojedzie w kierunku stolicy polskiego kolarstwa, Sobótki. Tam umiejscowiona została lotna premia, a w położonych nieopodal Strzegomianach do zdobycia będą także punkty do klasyfikacji górskiej.

25 lat i koniec. Żywa legenda kończy karierę. "Żyłem we śnie"

W dalszej części etapu trudności już zabraknie, a to oznacza, że ponownie do walki wejdą sprinterzy. Finisz w Opolu, pierwszy raz od 2012 roku, powinien najszybszym zawodnikom w stawce dać możliwość walki na pełnej prędkości oraz szansę na zdobycie cennych punktów do rankingu UCI.

Tam, gdzie wygrać może każdy

Kolejnego dnia na kolarzy czekać będzie kolejny bardzo interesujący odcinek, dobrze znany kolarskim kibicom. Po starcie z Pszczyny peleton skieruje się ku Beskidom, by po trudnej rundzie skończyć rywalizację w Bielsku-Białej, gdzie wygrać będzie mógł niemal każdy.

Poza finałową rywalizacją na lekkim podjeździe aleją Armii Krajowej niezwykle ważne będą też zmagania zawodników na wcześniejszych wspinaczkach, a kilka ich będzie. Po wjeździe do Wisły kolarze rozpoczną wspinaczkę do prezydenckiej rezydencji Zamek (5 km, 5,7 proc.), by później dwukrotnie podjechać pod Koniaków (7,4 km, 4,0 proc. od zachodu i 9,4 km, 3,9 proc. od wschodu). Następnie peleton zmierzy się ze wspinaczkami pod Kubalonkę (3,8 km, 5,8 proc.) oraz przełęcz Salmopolską (7,6 km, 5,5 proc.), z której do mety zostanie już tylko zjazd i rundy w Bielsku-Białej.

Wyścig, który wygrywa z calcio. Giro d?Italia to miłość: Amore Infinito

Czy w środkowej części odcinka może rozegrać się walka o klasyfikację generalną? Jest to więcej niż wątpliwe. Ostatnie kilometry w Bielsku-Białej mogą jednak zakończyć się, podobnie jak w poprzednich latach, ciekawym finiszem z ograniczonego peletonu o etapowe zwycięstwo i cenne sekundy bonifikaty.

Decydujący etap prawdy

Na piątym etapie skończą się trudności tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Nie oznacza to jednak, że będzie to koniec emocji. Wręcz przeciwnie. Szóstego dnia rywalizacji organizatorzy zaplanowali krótką, bo liczącą 16,6 kilometra jazdę indywidualną na czas.

Zważając na potencjalne sekundowe różnice, które mogą pojawić się na poprzednich etapach, w Katowicach czołówka klasyfikacji generalnej może się całkowicie wywrócić. Tym samym ci, którym jazda na rowerach czasowych nie idzie, będą musieli szukać szczęścia wcześniej. Ci z kolei, którzy na kozach czują się świetnie, będą mogli minimalizować straty i zaatakować w Katowicach.

Ma 21 lat i zderzył się ze ścianą. "Koszmar". List, jakiego nikt nie chce otrzymać

Z bardzo podobnym etapem mieliśmy do czynienia w 2021 roku. Wówczas trasa była dłuższa o 3 kilometry, a zwycięstwo odniósł Remi Cavagna. Dziesiąty czas tego dnia osiągnął Austriak Matthias Brandle, który z Francuzem przegrał o 32 sekundy. Ogromne straty zaliczyli z kolei znajdujący się po poprzednim etapie w czołówce Lorenzo Rota czy Giovanni Aleotti. Tym razem może być podobnie.

Przyjaźń i walka sprinterów

Tradycyjnie już ostatni dzień rywalizacji w Tour de Pologne stanie pod znakiem sprinterskiego pojedynku w Krakowie. Tym razem peleton wyruszy z Zabrza, by walkę zakończyć na krakowskich błoniach. Tym samym do głosu ponownie dość powinni sprinterzy, którzy otrzymają trzecią w wyścigu szansę walki o etapowy triumf.

Nie oznacza to jednak, że na pewno jeden z najszybszych zawodników w stawce wzniesie ręce, ciesząc się z sukcesu. W 2021 roku sprinterów pogodzili uciekinierzy, którzy skorzystali z krętej rundy w Krakowie i utrzymali minimalną przewagę nad rywalami. Najlepszy był wówczas Julius van den Berg, dla którego wciąż jest to jedyne zwycięstwo w zawodowej karierze.

Jest lepiej, ale wciąż nie idealnie

Patrząc na tegoroczną trasę Tour de Pologne, zdecydowanie najważniejszy jest fakt, że po kilku latach bezpłciowości znów będziemy mogli obejrzeć ciekawą rywalizację o zwycięstwo w wyścigu. Najlepsi zawodnicy w stawce będą mieli gdzie wykorzystać swoje zespoły i utrudnić rywalizację, by na mecie zyskać kilka sekund nad najważniejszymi rywalami.

Nacjonaliści stworzyli legendę. To jak finał mundialu. I to najbardziej emocjonujący na świecie

Jednocześnie nie oznacza to, że wszystko jest idealnie. Wręcz przeciwnie. Mimo kilku bardzo ciekawych zmian nadal trasę można poprowadzić lepiej. Nie chodzi nawet o wykorzystywanie zdecydowanie najtrudniejszych podjazdów w kraju, bo jest to niemal niemożliwe. Kiedy jednak pojawia się okazja na poprowadzenie bardzo trudnego (jak na polskie warunki) etapu w górach, należy zrobić wszystko, by tak się stało. Niestety wśród kibiców są uzasadnione obawy, czy na etapie trzecim faktycznie zobaczymy walkę, ze względu na drugą połowę trasy.

Pozostaje mieć nadzieję, że z roku na rok sytuacja będzie się poprawiać. Wówczas nasz narodowy wyścig mógłby w końcu zyskać swoją znaną na całym świecie charakterystykę.