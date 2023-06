Koszmarny wypadek zakończony tragedią. Młody kolarz nie żyje. "Zespół jest zdruzgotany"

Śmierć kolarza potwierdził jego zespół, Bahrain-Victorious. "Cały nasz zespół jest zdruzgotany tym tragicznym wypadkiem, a nasze myśli i modlitwy są z rodziną i bliskimi Gino w tym niezwykle trudnym czasie" - oświadczyła ekipa.

Gino Mader nie żyje

Na ostatnim zjeździe z przełęczy Albulapass, przez który przebiegał piąty etap wyścigu Tour de Suisse, Gino Mader miał koszmarnie wyglądający upadek. Była to końcówka czwartkowego etapu. Szwajcar nie zmieścił się w jednym z zakrętów i wpadł do wąwozu z potokiem.

Gdy lekarze przybyli na miejsce wypadku kolarza, ten leżał nieprzytomny. Stwierdzono u niego zatrzymanie akcji serca, musieli go reanimować. "Gino Mader nieruchomo leżał w wodzie. Został on natychmiastowo reanimowany i przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Chur. Dokładne urazy zawodnika nie są jeszcze znane. Przyczyny kraksy zostaną wyjaśnione" - oświadczyli organizatorzy wyścigu krótko po wypadku.

Wieczorem szwajcarskie media informowały, że stan Madera jest stabilny, ale więcej szczegółów nie podano.

Niestety, w piątek nadeszły smutne informacje o śmierci Szwajcara. Zgon nastąpił o godzinie 11:30.

Gino Mader zmarł w wieku 26 lat. "Był niezwykłym sportowcem, wzorem determinacji, cenionym członkiem naszej drużyny i całego kolarskiego środowiska. Jego talent, poświęcenie i pasja do sportu zainspirowały nas wszystkich" - czytamy w oświadczeniu ekipy Bahrain-Victorious.

Wygrywał etapy Giro d'Italia i Tour de Suisse, zajął piąte miejsce w wyścigu Vuelta a Espana w 2021 r. W 2022 r. był drugi w Tour de Romandie, a tym roku został sklasyfikowany na piątej pozycji w kolarskim klasyku Paryż-Nicea.