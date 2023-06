Potężny cios w Rosjan. Oni się nie patyczkowali

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) postanowił zarekomendować dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji międzynarodowej. Aby tak się stało, zawodnicy muszą wypełnić kilka warunków, by móc startować pod neutralną flagą. "To skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. Poleciłem ministrowi Kamilowi Bortniczukowi, aby przekazał władzom nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów" - pisał premier Mateusz Morawiecki. Ostateczną decyzję dot. dopuszczania sportowców podejmują poszczególne federacje.

Rosyjskie medalistki olimpijskie nie wystąpią na MŚ. Klamka zapadła

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) poinformowała w oficjalnym komunikacie, że trzech rosyjskich sportowców nie spełniło warunków do występowania w zawodach pod neutralną flagą. Mowa o parakolarzu Aleksieju Obydennowie, a także Anastazji Wojnowej i Marii Nowołodskiej, czyli medalistkach olimpijskich w kolarstwie torowym. "Te osoby nie są uprawnione do udziału w zawodach w międzynarodowym kalendarzu UCI przez nieprzestrzeganie regulaminu. To będzie obowiązywać do momentu wygaśnięcia przepisów dotyczących Rosji i Białorusi" - czytamy w dokumencie.

"UCI podjęła decyzję o zezwoleniu na udział sportowców narodowości rosyjskiej i białoruskiej jako 'zawodników neutralnych', bez ich zaangażowania lub powiązania z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi" - dodaje federacja. Brak dopuszczenia Wojnowej i Nowołodskiej jest o tyle bolesny dla Rosjan, ponieważ obie zawodniczki zdobyły medale na ostatnich edycjach igrzysk olimpijskich. Wojnowa zdobyła srebrny medal w Rio de Janeiro w 2016 roku w sprincie drużynowym, natomiast Nowołodska jest brązową medalistką z Tokio w konkurencji madison (jazda parami).

Tegoroczne mistrzostwa świata w kolarstwie odbędą się w dniach 3-13 sierpnia w Szkocji, m.in. w Glasgow, Edynburgu czy Dundee. To będzie pierwsza edycja organizowana przez Międzynarodową Unię Kolarską. W trakcie zawodów sportowcy będą rywalizować w kolarstwie górskim, torowym czy szosowym.