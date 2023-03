Włosi odnieśli natychmiastowy sukces. Stworzyli "piękność". Ogólnoświatowa moda

W kolarskim świecie początek marca oznacza początek prawdziwych emocji. Najlepsi specjaliści od wyścigów jednodniowych zaczęli sezon już w ostatni weekend lutego, startując w belgijskim Omloop Het Nieuwsblad. Teraz czeka na nich rywalizacja w kolejnej wielkiej imprezie - Strade Bianche. Włoski klasyk, choć wciąż ma krótką historię, aspiruje do elitarnego grona kolarskich monumentów, a jego wpływ na całą rowerową kulturę przeszedł oczekiwania absolutnie wszystkich.

Prosty pomysł retro kolarstwa

Początki Strade Bianche, znanego wcześniej jako Monte Paschi Eroica, są typowe dla fanów kolarstwa, którzy zajęli się organizacją wyścigu. Od 1997 do 2006 roku była to impreza amatorska, która przypominała raczej historyczną rekonstrukcję, a nie poważną imprezę sportową.

Pomysłem jej pierwszych organizatorów był powrót do dawnych lat, kiedy kolarstwo było bardziej "heroiczne". Chodzi o czasy, gdy zawodnicy ścigali się po ubitych, szutrowych drogach, na prymitywnych rowerach i z dętkami przewieszonymi przez ramię. W pierwszych edycjach Monte Paschi Eroica setki, a nawet tysiące amatorów starało się nie tylko osiągnąć jak najlepszy rezultat, ale i wzajemnie sobie pomagać przy drobnych naprawach, takich jak wymiana gumy czy poprawa ustawień hamulców.

Od samego początku impreza przyciągnęła też wielu kibiców, którzy doskonale bawili się na toskańskich drogach prowadzących przez malownicze miasteczka i wioski, idealnie pasujących do tego typu rozrywek. Rosnąca popularność amatorskiego wyścigu sprawiła, że z czasem pojawił się pomysł organizacji wyścigu zawodowego, w którym udział braliby najlepsi zawodnicy na świecie.

Natychmiastowy sukces na międzynarodowej scenie

W październiku 2007 roku odbyła się oficjalna pierwsza edycja Monte Paschi Eroica. Już wtedy na starcie pojawiło się kilku bardzo dobrych zawodników, zwyciężył Alexander Kolobnev. Czy kolarzom, dyrektorom i fanom się spodobało? Nawet bardzo. Dzięki temu impreza szybko dostała dużo lepsze miejsce w kalendarzu. Zamiast na sam koniec sezonu, druga edycja Monte Paschi Eroica odbyła się 8 marca.

Patrząc na historię Strade Bianche z perspektywy czasu widać, że zmiana terminu okazała się kluczowa z dwóch powodów. Po pierwsze, ściganie się we Włoszech na początku sezonu jest najzwyczajniej w świecie przyjemniejsze. W najbliższą sobotę, kiedy odbędzie się kolejna edycja wyścigu, w Sienie ma być 13 stopni, szykuje się łagodny początek wiosny. Po drugie, dokładnie dwa tygodnie później na włoskim wybrzeżu odbywa się pierwszy kolarski monument, Mediolan - Sanremo. W międzyczasie można też sprawdzić się w trakcie ważnej etapówki Tirreno - Adriatico, spędzając we Włoszech prawie cały miesiąc. To wygodne i łatwe do zaplanowania dla drużynowych logistyków.

Nikogo nie dziwił więc fakt, że już w 2008 roku na starcie Monte Paschi Eroica pojawiły się zdecydowanie największe nazwiska w peletonie. Drugą edycję wyścigu wygrał sam Fabian Cancellara, będącego w najlepszym okresie swojej kariery. Drugi na mecie był Alessandro Ballan, który kilka miesięcy później sięgnął po tytuł mistrza świata.

Wówczas też zdecydowanie szersza publika zobaczyła, jak ogromny potencjał ma ściganie w Toskanii. Nie dość, że pogoda jest z reguły świetna, to jeszcze trasa znakomicie odpowiada najlepszym specjalistom od klasyków w stawce. Były krótkie i strome podjazdy, były trudne technicznie fragmenty szutru, był też legendarny już finisz na Via Santa Caterina. Dla każdego coś dobrego.

Nowość, która stała się wyjątkowa

Wyścig zmienił nazwę na Strade Bianche, jego pozycja w kolarskim świecie rosła z roku na rok. Po zaledwie kilku latach od pierwszej edycji praktycznie żadna szanująca się drużyna ze światowego topu nie mogła odpuścić sobie startu w nowym włoskim klasyku. Klasyku, który udowodnił swoją wyjątkowość.

Jeśli bowiem myślimy o szutrach, z góry zakładamy, że jazda na nich będzie najlepiej odpowiadać zawodnikom dobrze czującym się na odcinkach brukowanych. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Jak okazało się po kilku pierwszych edycjach wyścigu, jazda po szutrach stała się zupełnie nowym odłamem umiejętności zawodowych kolarzy. Polubili ją zarówno "brukowiec" Cancellara, jak i góral Przemysław Niemiec.

Szybko zauważyli to także kibice, którzy Strade Bianche zaczęli traktować zupełnie inaczej niż inne wyścigi jednodniowe niższych kategorii. Wyjątkowość każdej edycji ścigania wokół Sieny oraz niezwykle piękne telewizyjne obrazki spowodowało, że fani oszaleli na punkcie bardzo młodej imprezy.

Prestiż porównywalny z największymi wyścigami na świecie

W kolarskim kalendarzu, przepełnionym różnego rodzaju wyścigami na całym globie, zdecydowanie największe znaczenie ma zaledwie dziewięć - trzy wielkie toury, pięć monumentów i mistrzostwa świata. Każda z tych imprez ma za sobą wielką historię i tradycję, która w kolarskim świecie jest niepodważalna.

Tour de France nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to największy, najszerzej znany i najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Giro d'Italia niewiele francuskiej imprezie niewiele ustępuje, a do wielkiej trójki należy jeszcze Vuelta a Espana, która co prawda jest nieco młodsza, ale jej pozycji też nie da się podważyć.

Monumenty? Odbywające się od 1907 roku włoskie Mediolan - Sanremo jest najdłuższym wyścigiem w kalendarzu. To prawie 300 kilometrów ścigania, tradycyjny start w stolicy Lombardii oraz finisz w nadmorskim kurorcie. Flamandzkie Ronde van Vlaanderen, które ruszyło w 1913 roku, naszpikowane jest tzw. helingami, czyli krótkimi i stromymi podjazdami po bruku, stało się symbolem kolarstwa w Belgii. Organizowane od 1896 roku francuskie Paryż - Roubaix, prowadzące po polnych brukach północnej części kraju, doczekało się przydomku "Piekło Północy". Walońskie Liege-Bastogne-Liege, to najstarszy wyścig na świecie - ruszył w 1892 roku i nazwany jest potocznie "Staruszką", a Il Lombardia, znane wcześniej jako Giro di Lombardia, to tradycyjne zakończenie kolarskiego sezonu.

Każda z wymienionych imprez miała ogromny wpływ na kolarski świat i cieszy się zarówno wielką historią, jak i ogromnym prestiżem. Teoretycznie żaden inny wyścig nie powinien więc do nich dołączyć. Ale mimo to nastoletnie Strade Bianche jest już traktowane jak szósty monument.

Młody włoski klasyk wprowadził do kolarstwa coś zupełnie nowego i nie da się go porównać do żadnej innej imprezy. Co więcej, ściganie w Toskanii ma też ogromny wpływ na cały kolarski świat i nie mówimy tu tylko i zawodowej rywalizacji.

W ostatnich latach inne prestiżowe imprezy, takie jak Paris - Tours, Gent - Wevelgem, Giro d'Italia czy Tour de France, dodawały do swoich tras odcinki szutrowe. Podobną drogą poszły też mniejsze wyścigi, choćby polski wyścig Dookoła Mazowsza. Co więcej, amatorskie "gonki", prowadzące częściowo po szutrowych drogach, bardzo często mają w nazwach Strade Bianche.

Ogólnoświatowa moda na szutry

W ostatnich latach świat kolarstwa amatorskiego coraz bardziej ugina się pod modą na jazdę po szutrach. Doszło nawet do tego, że UCI zorganizowało w 2022 roku pierwsze w historii szutrowe mistrzostwa świata.

I choć oczywiście moda na tego typu zabawę na rowerze wzięła się głównie ze Stanów Zjednoczonych, to jednocześnie nie można odmówić roli, jaką odegrało Strade Bianche. Włoski wyścig też przyczynił się do tego, że tradycyjny podział kolarskich zawodów na szosę, MTB, przełaje i tor został przełamany, zmodyfikowany.

Tegoroczna edycja Strade Bianche odbędzie się w sobotę 4 marca. Kobiety, startujące jako pierwsze, będą miały do pokonania 136 kilometrów nieco lżejszej trasy, pomijającej rundę najbardziej wysuniętą na południe. Panów czeka rywalizacja na dystansie 186 kilometrów, na której nie zabraknie żadnego z legendarnych już odcinków szutrowych.

Tytułów zdobytych przed rokiem bronić będą Belgijka Lotte Kopecky oraz Holender Mathieu van der Poel. Wśród ich rywali znajdziemy takie nazwiska jak Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma, Michał Kwiatkowski, Julan Alaphilippe czy Thomas Pidcock.