Znany dyrektor zabrał głos w sprawie kobiet. "Niektóre nie są warte 60 tysięcy euro"

Patrick Lefevere to jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów w kolarskim świecie. Belg nieprzerwanie pracuje w peletonie od 1980 roku, prowadząc do wielkich triumfów m.in. Mario Cipolliniego, Toma Boonena czy Michała Kwiatkowskiego. Jednocześnie kibice kojarzą go także z wygłaszania niepopularnych opinii, także o kolarstwie kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Nie są warte 60 tysięcy euro

Po raz kolejny, 68-letni menadżer zaskoczył w wywiadzie dla jednej z mniejszych, belgijskich gazet. W nim głównodowodzący ekipy Soudal - Quick-Step wypowiedział się na temat szybko rozwijającego się kobiecego kolarstwa, w którym cały czas brakuje zaplecza finansowego i dobrze zorganizowanych drużyn. Według Lefevere'a, choć popularność rywalizacji Pań wyraźnie wzrosła, wiele zawodniczek nie jest wartych nawet minimalnego wynagrodzenia, ustalonego przez UCI.

- Wierzę, że w przyszłości kobiece kolarstwo będzie równie silne co męskie. Jest jednak pewien problem. Na ten moment za bardzo naciskamy na jego rozwój. W cyklu World Tour, minimalna pensja wynosi 60 tysięcy euro rocznie. Wiele zawodniczek ścigających się na najwyższym poziomie wciąż nie jest warta takich pieniędzy. Spójrzmy na zeszłoroczny Tour de France. Organizatorzy musieli wydłużyć limit czasu, bo zbyt wiele kolarek by się w nim nie zmieściło. Czy te, których nie stać na ukończenie rywalizacji ze stratą zgodną z przepisami zasługują na 60 tysięcy? - powiedział Lefevere w rozmowie z Krant van West-Vlaanderen.

Już świętował wygraną, tylko zapomniał wygrać. Kabaret [WIDEO]

Problemy z finansowaniem

Patrick Lefevere nie jest pierwszą osobą, która przyznała, że nacisk na kobiece kolarstwo jest obecnie zbyt duży. W ostatnich latach, w ogniu krytyki znalazł się szef Flandres Classics Tomas van der Spiegel, któremu zarzucano zbyt lekkie podejście do transmisji telewizyjnej z kobiecego Ronde van Vlaanderen, która trwała około godzinę. Belg przyznał wówczas, że jego firma nadal wykłada pieniądze na organizację wyścigów kobiet i zapewnienie im relacji na żywo, choć nie przynoszą one żadnych zysków.

Przypomnijmy, że obecnie w czołówce kobiecego kolarstwa znajduje się kilka reprezentantek Polski. Zdecydowanie największe sukcesy odnosi Katarzyna Niewiadoma, która stanęła na podium klasyfikacji generalnej Tour de France. Z bardzo dobrej strony pokazują się też Marta Lach, Daria Pikulik oraz Agnieszka Skalniak-Sójka, która w ostatnich dniach została najaktywniejszą zawodniczką wyścigu UAE Tour.