Nieprawdopodobny wyczyn Polaka. Przejechał rowerem z Polski do Pakistanu. "Spałem w dwóch aresztach"

10 tysięcy kilometrów przejechał rowerem podróżnik Łukasz Majewski, pokonując trasę z Polski do Pakistanu. W trakcie wyprawy spotkało go wiele nietypowych sytuacji. "To było bardzo intensywne pół roku" - podsumował.

