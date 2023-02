Kolejny sukces Darii Pikulik. Zdobyła drugi medal mistrzostw Europy

Początek sezonu 2023 jest dla Darii Pikulik więcej niż udany. Polska zawodniczka najpierw zanotowała świetny występ na szosie, wygrywając pierwszy etap Tour Down Under, by kilka tygodni później z przytupem pojawić się na mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym w Grenchen, najpierw zdobywając brąz w scratchu, a dziś kończąc na drugim miejscu omnium.

Kolarski wielobój

Krążki zdobywane w omnium są dla kolarzy torowych jednymi z najbardziej prestiżowych. Rywalizacja w tej konkurencji jest bowiem wielowymiarowa. Zawodnicy i zawodniczki w niej startujący muszą pokazać się z dobrej strony w scratchu, wyścigu tempowym, wyścigu eliminacyjnym oraz wyścigu punktowym. Z reguły cała rywalizacja rozgrywana jest w jeden bądź dwa dni, wymagając umiejętności szybkiej regeneracji organizmu.

W czołówce od początku do końca

Podczas mistrzostw Europy w Grenchen, Daria Pikulik znajdowała się na czołowych pozycjach rywalizacji w omnium od samego początku. Już w scratchu udało się jej zająć trzecią pozycję, co dało jej możliwość ataku na wyższe lokaty w kolejnych konkurencjach.

W wyścigu tempowym było nieco gorzej. Tam Polce udało się jedynie dwa oczka, co uplasowało ją na szóstej pozycji. To jednak okazało się kluczowe. Nasza reprezentantka po dwóch konkurencjach znajdowała się na czwartej lokacie w klasyfikacji generalnej.

Dwie ostatnie odsłony rywalizacji były dla Pikulik bardzo udane. Najpierw, w wyścigu eliminacyjnym, zwanym też australijskim, 26-latka pojechała bardzo czujnie, nie odpadając do ostatniego okrążenia, na którym przegrała rywalizację z Katie Archibald. W wyścigu punktowym Brytyjka tylko umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, lecz za jej plecami trwała zażarta walka o medale między Pikulik, Lottą Kopecky i Amalie Dideriksen.

Wielki sukces Darii Pikulik! Polka z medalem mistrzostw Europy

Ostatecznie, dzięki skutecznemu sprintowi przed ostatnim finiszem, srebro przypadło polskiej zawodniczce, a brąz przypadł belgijce Kopecky. Dla Darii Pikulik jest to drugi medal podczas tegorocznych mistrzostw, co pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Rywalizacja w Grenchen będzie trwać do niedzieli, a w międzyczasie o podia powalczą też pozostali reprezentanci naszego kraju.