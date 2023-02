Potężna kraksa z udziałem Michała Kwiatkowskiego. Kolarz prawie spadł z mostu [WIDEO]

W czwartek odbył się drugi etap wyścigu Etoile de Besseges, w którym udział bierze Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Kolarze mieli do przejechania trasę z Bagard do Aubais o łącznej długości 169,6 km. Ostatecznie etap ten nie został ukończony, a wszystko za sprawą kraksy, która mogła mieć tragiczne skutki.

Poważna kraksa i przedwczesne zakończenie etapu wyścigu z udziałem Kwiatkowskiego

Pierwsza kraksa miała miejsce około 37 kilometrów przed metą, kiedy doszło do zderzenia kolarzy w środkowej części peletonu. Poszkodowani szybko zdołali jednak wrócić do rywalizacji i nie zakłóciło to przebiegu wyścigu. Znacznie poważniej wyglądała sytuacja, do której doszło na około 24 kilometry przed metą.

W trakcie przejazdu peletonu przez niewielki most doszło do poważnej kraksy. Organizatorzy byli zmuszeni wezwać na miejsce wszystkie dostępne karetki, aby udzielić pomocy poszkodowanym. Ostatecznie zdecydowano o neutralizacji wyścigu 22 km przed końcem. Najbardziej mógł ucierpieć Valentin Ferron (TotalEnergies). Francuz prawie spadł z mostu, ale na szczęście zdołał się wyratować. Sytuację można zaobserwować na poniższym nagraniu (od 1:45).

Ekipa Ineos Grenadiers poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, że jej zawodnikom nic się nie stało. - Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy brali udział w kraksach. Nasi chłopcy dotarli do linii mety, w tym Michał Kwiatkowski, który został zatrzymany w kraksie z tyłu peletonu - czytamy na Twitterze.

Liderem Etoile de Besseges pozostał triumfator pierwszego etapu, Belg Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Drugą lokatę utrzymał Duńczyk Mads Pedersen (Trek-Segafredo), a trzecią Francuz Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen Team). Na jutro zaplanowano trzeci etap o łącznej długości 169,7 km.

