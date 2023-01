Nie żyje holenderski kolarz. "Żył z dnia na dzień, z narkotykami i alkoholem"

Lieuwe Westra przez lata specjalizował się w wyścigach indywidualnych oraz jeździe na czas w kolarstwie szosowym. W 2012 i 2013 roku sięgał po mistrzostwo Holandii. W karierze wygrywał również Tour de Denmark oraz zajmował drugie miejsce w wyścigu Paryż-Nicea. W 2016 roku zakończył karierę ze względów zdrowotnych i w biografii przyznał się do stosowania dopingu. W ostatnich latach miał firmę rowerową w Zwaagdijk.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Nasz trener komentuje przegraną z Hiszpanią: Zagraliśmy dobre zawody, ale to za mało

Przykra śmierć 40-letniego Lieuwe Westry. Miał 40 lat i "nic poza szortami i poplamioną koszulą"

Lieuwe Westra został znaleziony przez współpracownika Eelke Winkela przed siedzibą firmy w Zwaagdijk. Były kolarz miał leżeć martwy pod płotem, a przyjaciel przystąpił do próby ratowania jego życia. - Oblałem mu twarz wodą, wezwałem pogotowie, próbowałem go reanimować jak szalony. Wszystko bezskutecznie - przekonywał Eelke

Współpracownik przekonuje, że Westra zmarł z powodu niewydolności serca, chociaż media informowały o możliwym samobójstwie. Były kolarz przez ostatnie miesiące zmagał się z depresją, co potwierdził jego biograf Thomas Sijtsma. Mężczyzna odwiedził Westrę w jego pracy we wrześniu i był zszokowany tym, co zastał.

- Dostałem niepokojące wiadomości od jego przyjaciół i rodziny, więc odwiedziłem go. Spał na materacu położonym na podłodze, przykryty jedynie kocem. To był smutny widok, bo stracił wszystko. Nie miał nic poza szortami i poplamioną koszulą i nie wiedział, co zrobić z przyszłością. Żył z dnia na dzień, z narkotykami i alkoholem jako paliwem - przekonuje Sijtsma.

Były kolarz miał załamać się po rozwodzie z żoną, przez który wrócił do Holandii. Zdaniem Eelke Winkela był zagubiony i przestraszony życia, ale w ostatnich miesiącach powrócił do zdrowia. - Znowu czuł się dobrze. Ten chłopak znowu wiedział, do czego dąży. Znów promieniował radością i to nie powinno się tak skończyć - stwierdził przyjaciel Westry.

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):