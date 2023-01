Co za początek sezonu! Niesamowity finisz i historyczne zwycięstwo [WIDEO]

Przed rozpoczęciem sezonu 2023 Daria Pikulik przeniosła się z zespołu MAT Atom Deweloper Wrocław do amerykańskiego Human Powered Health. W jego barwach zadebiutowała w sobotę 14 stycznia w wyścigu Schwalbe Classic (Adelajda), gdzie zajęła dziesiąte miejsce.

Daria Pikulik z pierwszym worldtourowym zwycięstwem w karierze. Niesamowity finisz w Australii

W niedzielę 15 stycznia Pikulik zadebiutowała w nowym zespole w cyklu World Tour. Miało to miejsce w wyścigu Santos Tour Down Under, odbywającym się w Australii. Pierwszym etapem było pokonanie 110-kilometrowej trasy z Glenelg do Aldingi.

Przez większość wyścigu Polka jechała dosyć ostrożnie, dopiero w końcówce włączyła się do walki o czołowe miejsca. Na ostatnich metrach, jadąc w grupie kilku zawodniczek, przebiła się środkiem i zyskała sporą przewagę. Jeszcze przed metą uniosła rękę w geście triumfu, a po chwili mogła cieszyć się z wielkiego sukcesu, jakim było pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo w worldtourowym wyścigu.

Dzięki tej wygranej Polka została także liderką klasyfikacji generalnej Santos Tour Down Under. Drugie miejsce zajęła Francuzka Ciara Copponi z FDJ-Suez, a trzecia była Australijka Georgia Baker z Jayco-AlUlA i takie też pozycje zajmują w całym wyścigu.

Kolejny etap worldtourowego wyścigu w Australii odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia. Zawodniczki pojadą z Birdwood do Uraidli, trasa będzie miała długość 90 km. Ostatni etap odbędzie się we wtorek 17 stycznia, wtedy kolarki pokonają liczącą 93,2 km trasę z Adelajdy do Campbelltown.