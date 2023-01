Tragiczny wypadek. Nie żyje Arkadiusz Paszenda. Miał 36 lat

Arkadiusz Paszenda uprawiał kolarstwo górskie i reprezentował barwy klubu Pressing Bike-System. W 2022 roku zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB XCO w kategorii Masters I. W minionym roku uplasował się na dziewiątej pozycji w mistrzostwach Polski MTB XCO.

Arkadiusz Paszenda zmarł w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Tragiczny wypadek miał miejsce 2 stycznia około godziny 13:30 na na ulicy Małachowskiego w Rybniku. Komenda Miejska Policji w Rybniku poinformowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fordem focus jadąc ulicą Małachowskiego od centrum Rybnika, podczas manewru skrętu w lewo, w ulicę Sztolniową, nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił prawidłowo jadącego drogą z pierwszeństwem rowerzystę. Policja dodała, że kierowca samochodu był trzeźwy.

Rowerzystą był 36-letni Arkadiusz Paszenda, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Aktualnie mundurowi wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

- Rower i samochód zderzyły się najprawdopodobniej z ogromną siłą. Na to wskazują przynajmniej uszkodzenia obu pojazdów. W jednośladzie uderzenie wyrwało koło. Mocno uszkodzone jest również auto, które ma rozbitą przednią szybę, a nawet wgięty dach. Pokiereszowana jest także maska i zderzak forda. Może to wskazywać na to, iż poszkodowany rowerzysta przekoziołkował przez przód samochodu - informował "Dziennik Zachodni".

Klub Arkadiusza Paszendy pożegnał go w emocjonalnym wpisie na Facebooku. - Łamią nam się serca... Brakuje słów... Nie potrafimy w to uwierzyć... Niestety, dzisiaj podczas treningu w tragicznych okolicznościach zginął nasz przyjaciel i zawodnik Arkadiusz Paszenda. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim - napisano na profilu Pressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka Team.