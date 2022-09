Faworyt do medalu MŚ przyznał się do zarzutów. Jednoznaczne orzeczenie sądu

Do skandalu doszło kilka dni temu dzień przed australijskim wyścigiem UCI Road. Faworyt do wygrania, Holender Mathieu ven der Poel po niespełna 30 km wycofał się z wyścigu. Powód? "Psikus" poprzedniego wieczora jaki urządziły mu dwie nastolatki, a następnie ciężka noc na komisariacie. Do hotelu wrócił dopiero o 4 nad ranem.

