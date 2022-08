Polka zamieszana w dramatyczny wypadek mistrzyni. "Nic nie pamięta z tego, co się stało" [WIDEO]

W sobotę odbywały się wyścigi eliminacyjne mistrzostw Europy w kolarstwie torowym, które trwają w Monachium. W trakcie rywalizacji kobiet doszło do niebezpiecznego wypadku, w którym brało udział kilka zawodniczek. Zawody przerwano i szybko okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna. Dotkliwych obrażeń doznała Włoszka Letizia Paternoster.

Dramatyczny wypadek z udziałem Polki. Włoska mistrzyni świata trafiła do szpitala

Mistrzyni świata z 2017 roku straciła równowagę po tym, jak wpadła na nią Polka Patrycja Lorkowska. Nasza reprezentantka wcześniej zderzyła się z Irlandką Alice Sharpe. Paternoster, upadając, uderzyła twarzą o tor, następnie została przygnieciona przez Lorkowską. Całą sytuacje można zobaczyć w tym miejscu.

Na miejscu natychmiast zjawili się ratownicy. Udzielili oni pomocy rannej zawodniczce, a następnie na noszach przetransportowali ją do karetki. Paternoster została natychmiast przewieziona do szpitala. Jak się wkrótce okazało, doznała złamania prawego obojczyka i wstrząśnienia mózgu. "Przez cały czas była przytomna. Nic nie pamięta z tego, co się stało, ale w tym przypadku to jest normalne. Na razie pozostanie u nas na obserwacji" - cytuje lekarzy "La Stampa".

W niedzielny poranek sama zawodniczka przekazała za pomocą Instagrama informacje o swoim stanie. Letizia Paternoster zamieściła zdjęcie ze szpitala. Przekazała też, że doznała złamania obojczyka w aż trzech miejscach.

"Staram się uśmiechać i myśleć o kolejnych celach! Złamałam obojczyk w trzech miejscach i uderzyłam się w głowę. Dziękuję wszystkim za wiadomości, całuję!" - napisała Włoszka.

Letizia Paternoster https://www.instagram.com/letiziapaternoster/

Warto dodać, że naszej reprezentantce nic się nie stało i dokończyła ona sobotnie zmagania. Patrycja Lorkowska ukończyła wyścig eliminacyjny na dziewiątym miejscu i nie włączyła się do walki o medale. Złoto zdobyła natomiast Belgijka Lotte Kopecky.

